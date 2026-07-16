Nuevo estudio advierte que los efectos de las tormentas solares sobre la Tierra pueden ser mucho más severos de lo que se había estimado

Un estudio liderado por la NASA publicado este miércoles en la revista Nature desafía décadas de consenso científico sobre cómo responde la Tierra a las tormentas solares, sugiriendo que los efectos sobre la tecnología terrestre podrían ser mucho más severos de lo previamente estimado.

Durante años, los científicos han sostenido que existe un límite superior en la intensidad con que nuestro planeta reacciona a las tormentas solares. Sin embargo, la nueva investigación indica que este techo aparente es en realidad una ilusión causada por imprecisiones en las mediciones del viento solar.

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Las observaciones previas sugerían que las corrientes eléctricas en la atmósfera superior de la Tierra, que pueden afectar satélites, comunicaciones y señales de navegación, aumentan a medida que el viento solar se fortalece, pero solo hasta cierto punto. Este aparente estancamiento o "saturación" ha sido el fundamento de los modelos científicos durante décadas.

El problema radica en la metodología de medición. La mayoría de los datos sobre viento solar provienen de naves espaciales ubicadas aproximadamente un millón de millas más cerca del Sol que la Tierra.

Pero según los investigadores, estadísticamente, el viento solar que finalmente impacta el escudo magnético terrestre es probablemente más débil que el medido en esos puntos distantes.

Esto hace que parezca que los vientos solares fuertes no producen corrientes igualmente fuertes, porque en realidad están impulsados por vientos solares más débiles. Pero ¿qué pasaría si no es así?

Una vez fue identificada esta situación, el equipo de la NASA analizó más de un millón de mediciones de viento solar tomadas por naves espaciales mucho más cercanas a la Tierra, como MMS y THEMIS.

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A diferencia de las mediciones capturadas a mayor distancia, estos datos mostraron una relación directa entre la intensidad del viento solar y las corrientes eléctricas atmosféricas, sin evidencia de un límite superior.

Cuando el viento solar golpea la Tierra durante una tormenta solar, las corrientes eléctricas se intensifican en la atmósfera superior. Los gráficos del estudio muestran cómo las mediciones tradicionales indicaban una estabilización gradual de estas corrientes, mientras que el nuevo análisis basado en datos más cercanos sugiere que la intensidad promedio continúa aumentando proporcionalmente sin techo aparente.

Los hallazgos tienen implicaciones significativas para la protección de infraestructura tecnológica moderna, incluyendo sistemas de comunicación satelital, redes eléctricas y navegación GPS, todos vulnerables a tormentas solares intensas.

La investigación desafía décadas de comprensión científica establecida. Los autores señalan que serán necesarias más observaciones de vientos solares fuertes para determinar definitivamente si la respuesta de la Tierra tiene o no un límite superior real.