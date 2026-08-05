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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Estados Unidos

Israel desaprueba plan de Estados Unidos para Gaza: Netanyahu exige la entrega total de armas a Hamás para replegar a las Fuerzas de Defensa de Israel

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- Foto: EFE
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- Foto: EFE
El primer ministro israelí rechazó el borrador del acuerdo impulsado por la Casa Blanca y marcó distancia con Washington.

En un nuevo choque diplomático con la administración norteamericana, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dejó claro que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se replegarán de la Franja de Gaza hasta que el grupo islamista palestino Hamás entregue en su totalidad sus armas.

Las declaraciones, difundidas a través de sus canales oficiales en redes sociales, responden al anuncio realizado la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un acuerdo “histórico” para el desarme de la organización. Netanyahu reconoció abiertamente las marcadas diferencias entre ambas naciones respecto a los términos del borrador presentado por Washington.

“El presidente (Donald) Trump cree, o su equipo cree, que puede lograr que Hamás se desarme y desmilitarice así Gaza. Lo estamos analizando. Nos enviaron un borrador. No lo aprobamos. No era nuestro borrador. Les enviamos nuestros comentarios”, aseveró categóricamente Netanyahu.

El pronunciamiento del mandatario israelí llega en medio de una compleja encrucijada geopolítica coordinada por la Junta de Paz. Netanyahu insistió en que la entrega absoluta de armamento por parte de Hamás debe ser el requisito previo indispensable para considerar cualquier movimiento de tropas “más allá de la línea amarilla”, zona donde actualmente mantiene el control territorial.

Por su parte, el grupo palestino respondió que se mantiene a la espera de una “respuesta clara” y supeditó su postura a los términos originales de la segunda fase del alto el fuego, rechazando lo que consideran modificaciones unilaterales al pacto.

Mientras las negociaciones diplomáticas se entorpecen, medios locales israelíes reportaron que la cúpula militar de las FDI ha emitido nuevas directrices a sus tropas en Gaza.

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A partir de ahora, los ataques se limitarán a "eliminar amenazas inmediatas" y deberán contar con la autorización explícita del jefe del Estado Mayor y de la cúpula política.

Netanyahu no negó este cambio de política en sus declaraciones, pero insistió: “Estamos instruyendo a los soldados de las FDI para que hagan lo que sea necesario para defenderse, defender nuestro territorio y defender a la población”.

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Pese a este ajuste en la estrategia operacional, la violencia sobre el terreno y las denuncias de violaciones al cese al fuego siguen cobrando vidas, mientras Netanyahu ratifica que la prioridad absoluta de su gobierno será garantizar la seguridad territorial de Israel antes de firmar cualquier repliegue definitivo.

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