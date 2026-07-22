Relatos sobre Nicolás Maduro ante una Corte de Nueva York: "Minimizado, con la cara baja (...) llegó la justicia, miserable"

Nicolás Maduro, acusado de conspiración para narcotráfico y tenencia de armas, se presentó este miércoles 22 de julio ante el juez con una apariencia notablemente deteriorada, según testigos presenciales que cubrieron la audiencia.

Claudia Gurisatti, directora de NTN24 y quien estuvo presente en la sala, describió el contraste entre el Maduro de hace una década, cuando servía como canciller de Hugo Chávez y "se paseaba orgulloso por los países de América Latina", y la figura actual.

"Verlo ahora, delgado, con los ojos, los audífonos, mirando y aceptando su nueva realidad". La periodista destacó que "los brazos más delgados" revelaban un deterioro físico significativo en el acusado.

Durante la audiencia judicial, que duró aproximadamente 15 minutos, quedó establecido un calendario procesal que se extenderá hasta noviembre. La Fiscalía presentará el grueso de las pruebas, tanto clasificadas como no clasificadas, entre septiembre y noviembre.

Posteriormente, la defensa tendrá oportunidad de presentar sus mociones, incluyendo una solicitud formal de inmunidad presidencial para Maduro.

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Por su parte, Delson Guarete, exprisionero político del régimen venezolano que también estuvo en la audiencia, recordó cómo en una reunión de alcaldes en Miraflores, Maduro "hizo aplastar a los alcaldes y quiso callarnos", haciéndolos sentir "que éramos nada".

Este miércoles, al ver al acusado en la corte, Guarete expresó: "Llegó la justicia miserable", describiendo a Maduro como "minimizado, con la cara baja, arreglándose unos lentes que les quedan grandes".