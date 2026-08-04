Mohamed Salah fue anunciado en su nuevo equipo: adiós al Liverpool y sacudón en el mercado de fichajes

Mohamed Salah será nuevo jugador del Trabzonspor de Turquía. El club ha estado publicando las actualizaciones de la negociación, que desde ya se convierte en tendencia en el fútbol europeo.

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Con este movimiento, el egipcio de 34 años deja atrás al Liverpool de Inglaterra, donde marcó una época que lo llevó a lo más alto de su carrera y compartió con grandes figuras, entre ellas el colombiano Luis Díaz.

La llegada de Salah a Turquía ya está prevista, según reveló el propio Trabzonspor, y los aficionados han mostrado su expectativa por el fichaje en las redes sociales del club.

"El futbolista profesional Mohamed Salah, con quien hemos iniciado las negociaciones de traspaso, estará el 5 de agosto, miércoles (mañana), a las 12:00 en la Terminal de Aviación General del Aeropuerto Atatürk de Estambul", comenzó afirmando el Trabzonspor en un comunicado oficial.

Asimismo, el equipo indicó que se tiene previsto que el jugador llegue ese mismo día a Trabzon y que los detalles de la presentación serán compartidos a través de los canales oficiales del club.

"Se planea que el jugador llegue a Trabzon por la tarde del mismo día. La hora y otros detalles relativos al programa de bienvenida en Trabzon serán compartidos con el público durante el día a través de los canales oficiales de comunicación de nuestro club", indicó.

Por otro lado, seguramente habrá un nuevo comunicado del Liverpool sobre Mohamed Salah tan pronto como el egipcio sea presentado con la camiseta del Trabzonspor ante la afición del cuadro turco.

No obstante, además del anuncio del Liverpool, en el que reveló que Salah no iba a continuar como jugador del club, también hubo una despedida publicada por el equipo inglés que movió las fibras de sus aficionados.

"Mohamed Salah ciertamente cumplió la promesa que hizo en su primer día como jugador del Liverpool". Así tituló el cuadro inglés la despedida al egipcio.

También agregó: "Está el éxito que ayudó a conseguir —lo suficiente como para afianzarse en el folclore del club por sí solo—, pero también las estadísticas individuales que lo sitúan como uno de los mejores jugadores que han vestido esta camiseta. La grandeza ha estado ante nuestros ojos y el placer ha sido nuestro".

Finalmente, cabe recordar que Mohamed Salah marcó 257 goles y dio 120 asistencias en 442 partidos con el Liverpool. Solo Ian Rush y Roger Hunt lo superan.