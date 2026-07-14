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Martes, 14 de julio de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos lanzó ataques sin precedentes en tres meses contra el régimen de Irán tras anunciar el restablecimiento de bloqueo naval

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y aviones de EE.UU. (EFE)
Donald Trump y aviones de EE.UU. (EFE)
Durante una misión de cinco horas, las fuerzas de Estados Unidos bombardearon "objetivos militares" en varias ciudades portuarias del sur de Irán.

Estados Unidos lanzó este martes nuevos bombardeos contra el régimen de Irán y anunció el restablecimiento del bloqueo naval a los puertos de la república islámica. Teherán respondió con ataques a países de la región.

La reanudación de los ataques, de una magnitud sin precedentes desde el alto el fuego de abril, ha puesto en peligro un precario protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio, pese a que Trump indicó que un acuerdo sigue siendo "posible".

Como consecuencia de este clima belicoso, el precio del barril de petróleo Brent subía un 4,4%, a 86,95 dólares, hacia las 10H40 GMT. El West Texas Intermediate (WTI) ganaba por su lado un 3,3%, a 80,71 dólares.

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Durante una misión de cinco horas, las fuerzas de Estados Unidos bombardearon "objetivos militares" en varias ciudades portuarias del sur de Irán, como Bushehr y Bandar Abás, detalló el Mando Central de Estados Unidos (Centcom).

"Vamos a golpearlos fuerte esta noche, y vamos a golpearlos fuerte mañana", había declarado el lunes Trump, quien envió la semana pasada una notificación oficial al Congreso sobre la reanudación de los ataques.

Según la agencia iraní Fars, un edificio de una agencia medioambiental en la región de Hormozgán (sur) fue objeto de un ataque en el que murió la familia de un guardabosques.

La televisión estatal informó además de cinco explosiones cerca del estrecho de Ormuz.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen de Irán, por su parte reivindicaron el martes una operación en Baréin, incluyendo un ataque contra un edificio residencial de las fuerzas estadounidenses en la base de Juffair.

También anunciaron haber atacado en Jordania "instalaciones clave y a las fuerzas norteamericanas en una base aérea", según un comunicado citado por la agencia Tasnim. Amán anunció la interceptación de cuatro misiles.

En el estrecho de Ormuz, Emiratos Árabes Unidos, aliado de Washington en el Golfo, también informó que Irán atacó dos de sus petroleros en esa vía marítima, lo que causó la muerte de un tripulante.

La agencia marítima británica UKMTO informó de un ataque, sin precisar si se trataba del mismo.

A pesar de las hostilidades, Trump consideró el lunes por la noche ante la prensa en la Casa Blanca que un acuerdo con Irán aún era "posible".

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La diplomacia iraní afirmó que continúan las gestiones diplomáticas con los mediadores.

En un intento por ejercer presión sobre Irán, el presidente Donald Trump anunció el restablecimiento del bloqueo de los puertos iraníes, que entrará en vigor el martes a las 20H00 GMT, según el ejército norteamericano.

Durante el bloqueo anterior, iniciado en abril como represalia por el cierre del estrecho por parte de Teherán, Irán no pudo exportar "ni un solo barril de petróleo", según su negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf.

La operación "desempeñó un papel decisivo en la firma del memorando de entendimiento", consideró el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en un informe.

Al igual que Teherán desea establecer un peaje, Donald Trump quiere cobrar, a cambio de la protección del estrecho, "una remuneración equivalente al 20% del valor de los cargamentos" en Ormuz, lo que contraviene el derecho internacional que se supone debe garantizar la libertad de navegación.

El canciller iraní, Abás Araqchi, ironizó sobre la amenaza de peaje de Trump: "El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos".

China instó a ambas partes a restablecer el paso y a "respetar los derechos de los Estados ribereños" del estrecho.

Por su parte, Israel no ha participado por el momento en los ataques contra Irán y su frente con Líbano vive un momento de calma tras las hostilidades.

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