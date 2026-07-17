Pánico en Bogotá: policía frustra atraco y captura a delincuente que tomó como rehén a una mujer en la avenida 68

Una situación de alta tensión se registró en las últimas horas en el occidente de Bogotá, luego de que las autoridades lograron la captura de un hombre que en un intento desesperado por evadir la justicia, mantuvo como rehén a una mujer durante varios minutos en plena vía pública.

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Los hechos se presentaron en la intersección de la avenida carrera 68 con calle 17, una zona de alto flujo vehicular y comercial en la ciudad. De acuerdo con la información preliminar entregada por los agentes de policía, el sujeto se encontraba intentando cometer un hurto en el sector cuando fue sorprendido.

Al darse cuenta de que la policía Metropolitana estaba llegando rápido, el hombre sospechoso se sintió rodeado. En lugar de rendirse, reaccionó con violencia. Detuvo a una mujer que pasaba por allí y la usó como “escudo humano". amenazando su integridad física para obligar a los uniformados a retroceder.

La emergencia obligó a la activación inmediata de un protocolo de seguridad y mediación en el sitio. Tras minutos de máxima incertidumbre y pánico entre los transeúntes, la pericia y el despliegue táctico de los policías permitieron neutralizar al agresor de forma segura, logrando su captura y el desarme correspondiente.

Fuentes oficiales confirmaron que la mujer fue rescatada sana y salva, y de inmediato se le brindó la atención requerida en estos escenarios de crisis. "La víctima permanece bajo la protección y el acompañamiento de las autoridades".

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El capturado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) más cercana, donde un ﬁscal de la Nación asumirá el caso para imputar formalmente los delitos de hurto calificado y agravado, tentativa de secuestro extorsivo.