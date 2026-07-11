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Sábado, 11 de julio de 2026
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Medio Oriente

Aumentan las amenazas entre EE. UU. e Irán: nuevo jefe del régimen islámico dice que vengará la muerte de su padre Alí Jamenei

julio 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Régimen de Irán - AFP
"La venganza es la voluntad de nuestra nación y debe llevarse a cabo inevitablemente", dijo el nuevo jefe supremo, Mojtaba Khamenei.

Este sábado, la cabeza del régimen de Irán prometió vengarse del asesinato de su padre y predecesor a manos de Estados Unidos e Israel tras los ataques del 28 de febrero.

"La venganza es la voluntad de nuestra nación y debe llevarse a cabo inevitablemente", dijo el nuevo jefe supremo, Mojtaba Khamenei, en un mensaje escrito.

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Y agregó: "Este asunto no depende ni de mi existencia personal ni de la de otros funcionarios. Estemos presentes o no, sucederá".

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El pronunciamiento, el primero desde el funeral de su padre Alí Jamenei esta semana, se conoció horas después de que el presidente Donald Trump amenazara con severas represalias en caso de cualquier atentado contra su vida.

Cabe mencionar que Khamenei no ha sido visto en público desde antes de la guerra y, según se informa, resultó herido en los ataques que acabaron con la vida de su padre en Teherán.

Antes de su pronunciamiento, Trump había publicado en su plataforma Truth Social que cualquier intento de asesinarlo llevaría a Estados Unidos a "diezmar por completo" a Irán.

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"Mil misiles están listos para ser cargados y apuntando a la República Islámica de Irán, y miles más le seguirán inmediatamente si el Gobierno iraní cumple su amenaza, pronunciada en muchos rincones del mundo, de asesinar, o intentar asesinar, al actual Presidente de los Estados Unidos de América, en este caso, ¡a MÍ!", escribió.

En medio de las amenazas, los mediadores entre ambas partes han estado trabajando para encauzar nuevamente la diplomacia para encontrar una salida al conflicto.

Según reportaron medios iraníes, una delegación de Qatar visitaba Irán para "intentar reforzar el papel del país como mediador".

Entretanto, Trump ha dicho que las conversaciones con Irán continuarán, aunque las ha calificado de "una pérdida de tiempo".

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