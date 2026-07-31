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Viernes, 31 de julio de 2026
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Karol G

El incómodo momento que vivió Karol G al ser confundida con Shakira durante uno de sus conciertos

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Karol G, una de las artistas latinas más influyentes del momento y ganadora de tres Latin Grammy | Foto EFE
Karol G, una de las artistas latinas más influyentes del momento y ganadora de tres Latin Grammy | Foto EFE
Durante su presentación más reciente en Toronto, la intérprete de 'Tusa' vivió dos incidentes que captaron la atención del público.

La cantante colombiana Carolina Giraldo, conocida artísticamente como Karol G, se encuentra en el centro de atención mediática tras experimentar momentos inesperados durante sus primeras presentaciones de la gira mundial ‘Tropitour'.

Los cuatro shows iniciales en ciudades como Chicago y Toronto han congregado a miles de seguidores, pero también han generado situaciones imprevistas que rápidamente se han vuelto virales en redes sociales.

Durante su presentación más reciente en Toronto, la intérprete de 'Tusa' vivió dos incidentes que captaron la atención del público.

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El primero ocurrió cuando invitó al escenario a una niña durante el segmento de interacción con sus fanáticos, un momento habitual en sus conciertos donde la artista baja de la tarima para acercarse al público.

Al preguntarle a la pequeña por su canción favorita, la respuesta sorprendió a los miles de asistentes: la menor manifestó que su tema preferido era 'Dai Dai' de Shakira, no de la propia Karol G. La situación generó risas y asombro entre el público presente.

La cantante antioqueña manejó el momento con profesionalismo, invitando a la niña a cantar un fragmento de la canción de su colega colombiana y solicitando posteriormente una ola de aplausos para la pequeña fanática.

Sin embargo, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Numerosos usuarios aseguraron que el momento había resultado incómodo tanto para la artista como para su equipo de trabajo, generando debate entre sus seguidores.

El segundo incidente de la noche tuvo connotaciones más serias en términos de seguridad. Un hombre logró subir al escenario e intentó en varias ocasiones abrazar a la cantante colombiana. Aunque el equipo de seguridad reaccionó oportunamente, videos compartidos en redes sociales muestran instantes en los que el individuo alcanzó a tomar del brazo a Carolina Giraldo.

 

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