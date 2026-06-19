Polonia retira alta condecoración de su país al presidente ucraniano Volodímir Zelenski

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, anunció este viernes que a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, le ha sido retirada la condecoración más alta y prestigiosa de su país, luego de que este último bautizara una unidad militar en honor a una organización acusada de masacrar a miles de polacos.

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La decisión de retirarle la Orden del Águila Blanca, la insignia más importante de la nación polaca, se da luego de que Zelenski le diera al nombre de una unidad de las Fuerzas Armadas el nombre de Ejército Insurgente Ucraniano (UPA por sus siglas en ucraniano).

Según Polonia, la UPA durante la II Guerra Mundial a unos 100.000 civiles polacos murieron en lo que actualmente es el oeste de Ucrania.

"La memoria de los antepasados ​​es una obligación moral del país polaco. Para la mayoría de la sociedad polaca, la Armada Ucraniana de los Antepasados, la UPA, es, sobre todo, la formación responsable de los crueles crímenes cometidos por los ciudadanos de la República en la Segunda Guerra Mundial.La posición del Estado polaco en esta causa ha sido conocida desde hace años”, dijo Karol Nawrocki en medio de un discurso publicado en su cuenta de X.

La UPA fue la rama militar de un movimiento independentista ucraniano que combatió al ejército soviético, pero que también se enfrentó a la resistencia polaca y mató a civiles polacos y judíos.

La UPA también colaboró ​​en ocasiones con los nazis, volviéndose contra ellos en otros momentos.

En Ucrania, sin embargo, la UPA es honrado como una fuerza que luchó por la independencia del país, especialmente desde el inicio en 2022 de la invasión rusa.

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Tras el retiro del reconocimiento a Volodímir Zelenski, el presidente de Polonia indicó que esta decisión no es en contra del pueblo ucraniano, al cual seguirá apoyando, y que tampoco afectará su política estratégica.

"Nosotros apoyamos y apoyamos a Ucrania porque sabemos que la agresión rusa es un peligro para la seguridad de todos los países de Polonia y de toda Europa. En esta opinión, nada ha cambiado. Rusia es un agresor y Putin es un criminal que tiene responsabilidad por el despegue de la guerra que trajo a Europa (7:50) el mayor conflicto armado desde la final de la Segunda Guerra Mundial”, sentenció.