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Viernes, 17 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Estremecedor: video de una calle abriéndose por terremotos en Venezuela circula fuertemente en redes sociales

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Tramo de una avenida abriéndose en medio de los terremotos en Venezuela - Fotos: X
Tramo de una avenida abriéndose en medio de los terremotos en Venezuela - Fotos: X
El video, captado por una cámara de seguridad, muestra a varios transeúntes, motorizados y conductores de carros totalmente aterrorizados mientras se registra el potente temblor.

Durante las últimas horas, el video de una calle abriéndose en medio de los terremotos en Venezuela circula fuertemente en redes sociales.

El video, captado por una cámara de seguridad, muestra a varios transeúntes, motorizados y conductores de carros totalmente aterrorizados mientras se registra el potente temblor.

Este viernes 17 de julio, el régimen de Venezuela reportó que el número de muertos en el país tras los terremotos aumentó a 5.069.

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En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

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Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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