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Martes, 14 de julio de 2026
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Mundial 2026

"No quiero parecer llorón": el entrenador de Francia lanza duras críticas a árbitro latinoamericano tras caer eliminada del Mundial ante España

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
España ante Francia en el Mundial 2026 - Foto: EFE
España ante Francia en el Mundial 2026 - Foto: EFE
El árbitro salvadoreño Iván Barton fue el encargo de impartir justicia en la fase semifinal.

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, expresó su enorme decepción por la derrota del martes ante España 2-0 en semifinales del Mundial 2026, por la que sus jugadores estaban "destrozados".

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"La decepción está ahí, los jugadores estaban destrozados en el vestuario, porque es un grupo de competidores. Pero no hay que echar por tierra todo lo que se ha hecho bien", dijo el técnico en su conferencia de prensa en Arlington (Texas).

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"Yo soy como los jugadores, tenía esa ambición y esa voluntad. Teníamos la posibilidad. Sentimos mucho orgullo por lo que hemos logrado en condiciones difíciles. Hay que aceptar la derrota y la victoria de España. Esto es el máximo nivel", afirmó.

"España es muy fuerte. Han estado muy acertados a la hora de leer nuestro juego. No encontramos las soluciones", admitió. "Si nosotros no mostramos la expresión ofensiva y técnica que hemos tenido hasta ahora, es culpa nuestra. También hay que reconocer el mérito del rival. Había que estar al máximo y la selección francesa no lo estuvo esta noche".

"En este partido España ha mostrado algo más (...) Pero ante todo es culpa nuestra, no quiero acusar a nadie", admitió en sus declaraciones post partido.

En su diagnóstico, Deschamps abordó los "errores técnicos" de sus jugadores, indicando que habían estado "un tono por debajo" de lo mostrado hasta ahora en este torneo, en el que Francia avanzaba imparable con un pleno de seis victorias.

El seleccionador también se refirió al arbitraje cuestionando la elección del salvadoreño Iván Barton.

"No quiero parecer un llorón. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿El árbitro de esta noche tenía el nivel para dirigir una semifinal de la Copa del Mundo? Les dejo a ustedes la respuesta", lanzó.

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"Y no lo digo solo porque hoy hayamos perdido. Hubo bastantes situaciones. También hubo algunas decisiones favorables", agregó Deschamps sin entrar en más detalles.

Concluido el torneo, el timonel recalcó que se siente "orgulloso" de su trayectoria de 14 años al frente de los Bleus, que terminará el sábado en el partido por el tercer puesto.

"Estuvo 2018 (el título de campeón del Mundial de Rusia), la final de (Catar) 2022, hemos mantenido a la selección francesa a un nivel muy alto. Es así. No es un momento de felicidad esta noche, pero hay que aceptar el desenlace del partido", demandó el exmediocampista internacional.

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