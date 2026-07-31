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Viernes, 31 de julio de 2026
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Perú

Nuevo gobierno de Perú anuncia que se va a sumar al Escudo de las Américas promovido por Trump

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Keiko Fujimori - Foto EFE
Keiko Fujimori - Foto EFE
Keiko Fujimori, que prometió un gobierno de mano dura contra el crimen, expresó antes de asumir el martes su deseo de ingresar a la iniciativa regional impulsada por Washington.

El nuevo gobierno de Keiko Fujimori anunció este viernes que Perú avanza hacia su incorporación al Escudo de las Américas, la alianza liderada por el presidente Donald Trump para combatir al crimen transnacional.

Perú atraviesa su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000).

De 1.000 homicidios en 2018, la cifra se disparó a 2.600 el año pasado. En tanto, las denuncias por extorsión, uno de los delitos que más golpea a los peruanos, pasaron de 3.200 a 26.500 en el mismo período.

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Fujimori, que prometió un gobierno de mano dura contra el crimen, expresó antes de asumir el martes su deseo de ingresar a la iniciativa regional impulsada por Washington.

"Continuaremos los avances alcanzados con (....) nuestra incorporación al Escudo de las Américas", dijo el canciller Carlos Espá ante diplomáticos locales y la prensa, en una ceremonia de inauguración de su gestión en la sede de la Cancillería, en Lima.

Resaltó que una de sus prioridades será "la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la corrupción". "Profundizaremos nuestras excelentes relaciones con Estados Unidos, un socio, aliado y amigo estratégico", agregó.

El canciller, que antes fue funcionario en la embajada de Estados Unidos en Lima, destacó que Perú va a "fortalecer la cooperación con los países vecinos y con (...) socios, aliados y amigos para combatir la criminalidad".

El país sudamericano, de 34 millones de habitantes, es uno de los principales productores mundiales de cocaína y en su territorio operan bandas de narcotráfico internacionales.

Bajo el esquema del Escudo de las Américas, los países integrantes coordinan el intercambio de información, la cooperación judicial y policial para enfrentar al crimen organizado más allá de sus fronteras.

"La presidenta ha sido clara. Ella quiere ser miembro del Escudo de las Américas y con eso atacaremos la criminalidad, los grupos transnacionales y los carteles que azotan el país", sostuvo el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, el martes pasado.

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El canciller Espá resaltó además la firma, en mayo pasado en Santiago de Chile, de un compromiso regional asumido por Perú, Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador contra la delincuencia transfronteriza.

Todos esos países se ven afectados por un aumento de la inseguridad y la llegada de bandas criminales internacionales, como la venezolana Tren de Aragua.

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