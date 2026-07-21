ONU: el hambre en el mundo se redujo en 2025, pero aún afecta a 645 millones de personas

El hambre a nivel global experimentó una ligera reducción durante 2025, situándose en el 7,8% de la población mundial (645 millones de personas), según reveló este martes el informe anual. “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” (SOFI 2026), elaborado conjuntamente por la FAO, el FIDA, el PMA, la OMS y UNICEF.

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Pese a la leve mejora descendente, el documento advierte que los avances siguen siendo desiguales, frágiles y lentos frente a la meta global de erradicar la desnutrición para el año 2030.

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La región latinoamericana y del Caribe fue una de las protagonistas de los avances más consolidados. En 2025, el porcentaje de personas expuestas al hambre cayó al 4,8% (32 millones de personas), consolidando una tendencia más baja desde los picos registrados durante la pandemia, cuando alcanzaba el 6,1%.

En contraste, la situación más crítica se concentra en África donde había 309 millones de personas afectadas, un 20% de su población total. En Asia, la cifra asciende a 292 millones.

El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, subrayó que, aunque la tendencia a la baja demuestra que “es posible avanzar”, pero avisa que el progreso sigue siendo “insuficiente” para cumplir la agenda 2030.

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“Las mejoras siguen siendo frágiles, desigualmente distribuidas e insuficientes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030. Hay que acelerar los avances”, ha afirmado Máximo Torero.

El informe prevé que, aunque estas proyecciones indican una reducción continua para el año 2030 todavía habrá más de 500 millones de personas que tendrán hambre en el mundo. El 56% estará ubicada en Africa.