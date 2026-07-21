Otra semana más: SpaceX aborta despegue de satélite Starlink en el último segundo y suma su segundo aplazamiento

La empresa aeroespacial SpaceX sufrió este lunes un nuevo contratiempo técnico tras abortar, en el último segundo del conteo regresivo, el lanzamiento del cohete Falcon 9 desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California.

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La misión tenía el objetivo de poner en órbita 24 nuevos satélites de la red de internet Starlink.

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El procedimiento de emergencia se activó de manera automática justo cuando los motores principales del vehículo comenzaban la secuencia de encendido. A través de un breve mensaje en sus redes sociales la compañía fundada por Elon Musk, confirmó la suspensión del despegue sin profundizar las causas.

“El lanzamiento de Starlink de hoy fue suspendido; el vehículo y la carga útil permanecen seguros”.

Este incidente representa el segundo aplazamiento en menos de siete días. El pasado jueves, la compañía también tuvo que detener a último momento el vuelo de prueba de su mega cohete Starship V3 desde la base de Starbase en Texas.

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Estos fallos no solo frenan el despegue de la red Starlink, sino que intensifican las dudas de la NASA. La agencia espacial norteamericana depende del desarrollo del sistema para el programa Artemis, proyectado para llevar de regreso al ser humano a la superficie lunar.

Ante esto la NASA ya ha advertido que sus contratos no son un “cheque en blanco” y que mantiene abierta la posibilidad de reabrir la competencia a otros proveedores si SpaceX no logra garantizar el cumplimiento del cronograma establecido.