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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Luiz Inácio Lula Da Silva

Presidente de Brasil dice que Donald Trump no debe "meterse en las elecciones de Brasil"

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será el principal rival de Lula da Silva en los comicios que se celebrarán el 4 de octubre.

Este miércoles, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo que su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, no debe “meterse en las elecciones de Brasil", que se celebrarán el próximo mes de octubre, y en las que Lula busca la reelección.

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Para el mandatario brasileño, su par norteamericano "tiene derecho a tener sus preferencias electorales", pero "las elecciones de Brasil son un problema de Brasil", dijo Lula en Ginebra tras participar como invitado en la cumbre del G7 en Francia.

Esto haciendo referencia a la cercanía que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la derecha brasileña, específicamente con la familia Bolsonaro, con la que ha dejado ver que tiene una estrecha relación.

Cabe destacar que el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será el principal rival de Lula da Silva en los comicios que se celebrarán el 4 de octubre.

Entre tanto, durante la cumbre del G7 en Francia, Donald Trump dijo que Brasil "se ha vuelto un país un poco duro, un poco peligroso políticamente".

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No obstante, el mandatario norteamericano, durante cerca de año y medio de gobierno, se ha caracterizado por respaldar a candidatos de derecha de otros latinoamericanos, principalmente de Argentina, Colombia y Honduras.

Aunque parecen mantener una relación cordial, de momento ambos presidentes han mantenido fuertes diferencias; la última de ellas surgió durante el pasado mes de mayo, luego de que el republicano calificara como organizaciones terroristas a los dos mayores grupos narcotraficantes de Brasil, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho.

También amenazó con subir aranceles a productos brasileños.

Ambas medidas son rechazadas con vehemencia por el gobierno de Lula, que ha acusado a Trump de comportarse como un "emperador" del mundo.

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