NTN24
Martes, 28 de julio de 2026
Martes, 28 de julio de 2026
Delcy Rodríguez

Documental expone las atrocidades del régimen tras dos años de las elecciones del 28J

julio 28, 2026
Por: Miguel Pedreros
Edmali Maucó, coordinadora de proyectos del Foro Madrid, analizó el contexto actual venezolano.

También le puede interesar

Delcy Rodríguez-Foto: AFP
Delcy Rodríguez

Documental expone las atrocidades del régimen tras dos años de las elecciones del 28J

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

"El campeón del diálogo": Diosdado Cabello se refiere con cinismo al régimen venezolano sobre negociaciones vigiladas por EE. UU.

Desplazados CC - Foto ACNUR
Cambio Climático

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Cannabis

¿Puede el cannabis medicinal ayudar a perros y gatos?

especie en peligro de extinción

Nacen en Guatemala tres crías de uno de los reptiles más amenazados del mundo

Zohran Mamdani, alcalde Nueva York - Foto: EFE
Nueva York

“La retórica radical contra Israel y sus líderes afecta a muchas personas”: analista sobre Mamdani

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tres mujeres, dos escándalos y un protagonista, Petro: "Una comedia de corrupción en varios actos"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué implicaciones tiene la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El campeón del diálogo": Diosdado Cabello se refiere con cinismo al régimen venezolano sobre negociaciones vigiladas por EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“La retórica radical contra Israel y sus líderes afecta a muchas personas”: analista sobre Mamdani

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comando Central reveló video que muestra el abordaje a un barco petrolero que quería pasar el control del estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Banderas Venezuela y EE. UU. - Fotos Canva
Transición

Así inicia la tercera etapa del plan de EE. UU. en Venezuela: ¿cómo se daría la transición a la democracia?

Abordaje a un barco petrolero / FOTO: Captura de pantalla
estrecho de Ormuz

Comando Central reveló video que muestra el abordaje a un barco petrolero que quería pasar el control del estrecho de Ormuz

Nueva York - Foto Canva
Atentado en Nueva York

Comunidad judía en Nueva York pide investigar apuñalamiento como crimen de odio: masivas protestas

Incendios en España - EFE
Incendios forestales

Así se ve la devastación que dejan los peores incendios forestales en la historia de España

Diosdado Cabello - Foto: AFP
Régimen de Venezuela

¿Está perdiendo poder Diosdado Cabello? Cambios en el alto mando militar de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Rescates en Venezuela - Captura de video
Terremoto en Venezuela

"Uno de los procedimientos más complejos que ha enfrentado la misión": Bomberos de Chile luchan para sacar con vida a una persona que fue hallada entre los escombros en Venezuela

Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum (EFE) - Ismael "El Mayo" (AFP)
México

¿Cómo afecta a Sheibaum el vínculo que tendría López Obrador con Ismael "El Mayo"?: experto analiza

Iván Duque, Mauricio Macri y Mariano Rajoy, integrantes del Grupo IDEA. (EFE)
Grupo IDEA

"Ha hecho manifiesta la incapacidad de su dictadura": exjefes de Estado latinoamericanos y de España sobre respuesta en Venezuela a los terremotos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Rescates en Venezuela - Captura de video
Terremoto en Venezuela

"Uno de los procedimientos más complejos que ha enfrentado la misión": Bomberos de Chile luchan para sacar con vida a una persona que fue hallada entre los escombros en Venezuela

Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum (EFE) - Ismael "El Mayo" (AFP)
México

¿Cómo afecta a Sheibaum el vínculo que tendría López Obrador con Ismael "El Mayo"?: experto analiza

Logo de la compañía de Google- Fotot: EFE
Google

Google estrena el inicio de sesión con "video selfie" para recuperar cuentas bloqueadas: así funciona

Iván Duque, Mauricio Macri y Mariano Rajoy, integrantes del Grupo IDEA. (EFE)
Grupo IDEA

"Ha hecho manifiesta la incapacidad de su dictadura": exjefes de Estado latinoamericanos y de España sobre respuesta en Venezuela a los terremotos

Shakira en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Además de Shakira, Colombia tendrá presencia en la gran final del Mundial entre Argentina y España: podría incidir en el juego

Donald Trump y Gianni Infantino en ceremonia del Mundial de Clubes - Foto EFE
Mundial 2026

"Que pase muy rápido y olvidarme": jugador que disputará la final del Mundial sobre tener que saludar a Trump en caso de que su selección sea campeona

James Rodríguez - EFE
James Rodríguez

¿El fin de la carrera de James Rodríguez? Minnesota United anunció qué pasará con el colombiano en el club

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre