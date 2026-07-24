Donald Trump dice que Canadá canceló invitación a EEUU a inauguración de monumental puente que une a ambos países y tomó particular reacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una modificación del acuerdo sobre el puente Gordie Howe, infraestructura fronteriza entre ambos países, después de que Canadá retirara la invitación norteamericana a la ceremonia de inauguración de la obra.

"Canadá retiró la invitación a Estados Unidos para la inauguración del puente Gordie Howe, lo cual es comprensible, dado que pagan aranceles sustanciales a Estados Unidos", señaló Trump a través de su plataforma Truth Social.

Según la declaración presidencial, Washington ha decidido cambiar las condiciones del pacto alcanzado por administraciones previas. "Sin embargo, el acuerdo original sobre el puente, negociado de forma deficiente por una administración anterior, ya no es válido. Modificamos los términos del acuerdo para que Estados Unidos reciba ahora el 50% de las ganancias", afirmó Trump.

El puente Gordie Howe, que conecta Detroit, Michigan, con Windsor, Ontario, representa una de las infraestructuras fronterizas más importantes entre ambas naciones.

Trump, se prepara para lanzar una nueva ronda de aranceles a las importaciones con el objetivo de mantener su política comercial, justo cuando está por expirar el gravamen global del 10% que su administración aplicó de forma temporal a productos extranjeros.

La medida que está presente vence a la medianoche de este viernes y la Casa Blanca ya trabaja en un mecanismo legal que deje reemplazarla prácticamente de manera inmediata.

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Según medios de los Estados Unidos, el nuevo paquete se estaría anunciando en las próximas horas y estaría dirigido a decenas de países, además de la Unión Europea, usando una herramienta diferente a la empleada anteriormente. La estrategia querría mantener el nivel de presión comercial que Trump ve como clave para impulsar la industria de su país.

El nuevo plan busca recurrir a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una norma que permite imponer sanciones comerciales a países que, según Washington, aún tienen prácticas desleales.

En esta ocasión, la administración afirma que varias naciones no han aplicado controles suficientes para negar la entrada al mercado estadounidense de productos elaborados con trabajo forzado.

La propuesta afectaría a 59 países y a la Unión Europea, con aranceles de entre el 10% y el, como en el caso de Colombia y otros países, del 12,5% lo que en la práctica reemplazaría el gravamen general que expira este viernes.

Por otro lado, la Casa Blanca estudia una segunda ronda de aranceles en contra de un grupo menor de países por supuestas prácticas desleales en sus sectores manufactureros.