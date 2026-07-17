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Viernes, 17 de julio de 2026
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SpaceX

Freno al coloso espacial: SpaceX aborta en los últimos segundos el lanzamiento del mega cohete Starship

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
_SpaceX Starship V3 lanzamineto-Foto: EFE
_SpaceX Starship V3 lanzamineto-Foto: EFE
Un fallo técnico automatizado detuvo los motores de la nave de Elon Musk, la más potente del mundo, cuando la cuenta regresiva llegó a cero.

En una dramática e inesperada interrupción de última hora, la compañía aeroespacial SpaceX abortó de manera automática la decimotercera misión de prueba de su mega cohete Starship.

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El suceso tuvo lugar en la plataforma de despegue de la base Starbase, ubicada en la costa oriental de Texas, justo cuando los sistemas informáticos se disponían a encenderse uno de los motores del cohete en el segundo cero de la cuenta regresiva se apagó.

La realización originalmente era para las 18:45 hora local (23:45 GMT), tuvo que ser aplazada por completo debido a la interrupción. Tan avanzado iba el cronograma que impedía reiniciar el conteo de forma inmediata.

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Los ingenieros en tierra activaron rápidamente los protocolos de seguridad para descargar las toneladas de metano líquido y oxígeno líquido que ya había rellenado las dos fases de la monumental estructura.

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Tras el asombro en la transmisión en vivo, el magnate Elon Musk, utilizó sus plataformas para dar un arte de tranquilidad y explicar detalladamente los motivos que activaron los mecanismos informativos de seguridad

“Algunos de los motores no encendieron, lo que activó un aborto automático del lanzamiento. Ahora estamos descargando el propulsor. Próximo intento de lanzamiento con suerte en unos días". detalló el empresario.


Este contratiempo pone presión sobre SpaceX en su carrera comercial contra Blue Origin, la empresa propiedad del multimillonario Jeff Bezos. se mantiene al acecho ofreciendo su módulo de descenso “Blue Moon” como alternativa directa y confiable para la NASA, lo que cada prueba que haga Starship es una batalla por el dominio del negocio aeroespacial.

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