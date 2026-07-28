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Martes, 28 de julio de 2026
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Rescatan en Güiria, Venezuela, a tres mujeres que presuntamente iban a ser explotadas sexualmente en Trinidad y Tobago

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) - Foto de referencia: EFE
Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) - Foto de referencia: EFE
De acuerdo con el reporte, aparte "del rescate efectivo de tres mujeres víctimas de una red de trata de personas", se llevó a cabo "la detención de una persona".

Según información de Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) del régimen venezolano, fueron rescatadas tres mujeres de una red de trata de personas en Güiria (extremo oriental del estado Sucre, al noreste de Venezuela).

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De acuerdo con Rico, aparte "del rescate efectivo de tres mujeres víctimas de una red de trata de personas", se llevó a cabo "la detención de una persona".

"Con la finalidad de combatir las organizaciones criminales que se dedican a la trata de personas, se logró la detención de Jhon Luis Bompart Martínez (29), quien tenía retenidas a tres mujeres, que habían sido captadas mediante engaños, con la premisa de ofertas laborales en el extranjero, siendo llevadas a la población de Güiria, para luego ser llevadas a la isla de Trinidad y Tobago, donde serían explotadas sexualmente", sostuvo en su reporte el funcionario chavista.

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"Se continúa el trabajo de investigación para ubicar y detener a seis personas más, dedicadas a cometer estos hechos; siendo el caso puesto a la orden del Ministerio Público", añade.

El CICPC es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el principal organismo de investigación penal de Venezuela.

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Funciona como una agencia de policía nacional dedicada a esclarecer delitos mediante métodos científicos y técnicos.

El CICPC, en estos más de 27 años de dictadura en Venezuela, ha enfrentado una severa pérdida de respeto institucional y cuestionamientos sobre su independencia debido a la progresiva politización y subordinación de los órganos de seguridad al poder ejecutivo.

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