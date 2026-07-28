Rescatan en Güiria, Venezuela, a tres mujeres que presuntamente iban a ser explotadas sexualmente en Trinidad y Tobago

Según información de Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) del régimen venezolano, fueron rescatadas tres mujeres de una red de trata de personas en Güiria (extremo oriental del estado Sucre, al noreste de Venezuela).

De acuerdo con Rico, aparte "del rescate efectivo de tres mujeres víctimas de una red de trata de personas", se llevó a cabo "la detención de una persona".

"Con la finalidad de combatir las organizaciones criminales que se dedican a la trata de personas, se logró la detención de Jhon Luis Bompart Martínez (29), quien tenía retenidas a tres mujeres, que habían sido captadas mediante engaños, con la premisa de ofertas laborales en el extranjero, siendo llevadas a la población de Güiria, para luego ser llevadas a la isla de Trinidad y Tobago, donde serían explotadas sexualmente", sostuvo en su reporte el funcionario chavista.

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"Se continúa el trabajo de investigación para ubicar y detener a seis personas más, dedicadas a cometer estos hechos; siendo el caso puesto a la orden del Ministerio Público", añade.

El CICPC es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el principal organismo de investigación penal de Venezuela.

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Funciona como una agencia de policía nacional dedicada a esclarecer delitos mediante métodos científicos y técnicos.

El CICPC, en estos más de 27 años de dictadura en Venezuela, ha enfrentado una severa pérdida de respeto institucional y cuestionamientos sobre su independencia debido a la progresiva politización y subordinación de los órganos de seguridad al poder ejecutivo.