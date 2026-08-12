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Estado Bolívar

Hallan sin vida a líder indígena venezolano secuestrado por guerrilleros en el estado Bolívar

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Líder indígena venezolano Julio Rodríguez / Orillas del río Cuyuní, en Dalla Costa, municipio Sifontes del estado Bolívar (Venezuela) - Fotos de referencia: X / EFE
Líder indígena venezolano Julio Rodríguez / Orillas del río Cuyuní, en Dalla Costa, municipio Sifontes del estado Bolívar (Venezuela) - Fotos de referencia: X / EFE
De acuerdo con diferentes informes de organismos internacionales, existe una fuerte presencia de grupos armados de origen colombiano en dicha región venezolana.

Este miércoles se dio a conocer que el líder indígena venezolano Julio Rodríguez fue hallado muerto a orillas de la carretera que conduce al poblado de Morichalito, en el estado de Bolívar, Venezuela.

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Rodríguez fue encontrado sin vida tras permanecer ocho días secuestrado por presuntos miembros de las disidencias de las FARC.

Este hombre de 50 años de edad ejercía como capitán de la comunidad Jivi Ekunay, una autoridad tradicional legítima del Territorio Ancestral Mapoyo.

El secuestro de este líder indígena ocurrió la noche del 2 de agosto de 2026, cuando hombres armados irrumpieron de manera violenta en su vivienda ubicada en Los Pijiguaos.

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Según reportes, el rapto se dio a la fuerza y sin mediar palabras frente a varios habitantes del mencionado sector.

De acuerdo con diferentes informes de organismos internacionales, existe una fuerte presencia de grupos armados de origen colombiano en el estado Bolívar.

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Entre ellos: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A pesar de las recientes operaciones de fuerzas especiales de Estados Unidos en la región, estos grupos armados, hasta el momento, controlan economías ilícitas vinculadas al Arco Minero del Orinoco.

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