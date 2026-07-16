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Jueves, 16 de julio de 2026
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Tour de Francia

Ciclista colombiano Fernando Gaviria abandona el Tour de Francia: así fue captado caminando tras dura caída en el sprint final que lo dejó fuera

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Ciclista Fernando Gaviria. (AFP)
Ciclista Fernando Gaviria. (AFP)
En imágenes captadas tras la caída se ve al ciclista con el uniforme roto y varias heridas, aunque caminando.

El ciclista colombiano Fernando Gaviria abandonó este jueves el Tour de Francia tras haberse fracturado la clavícula izquierda en una caída en el esprint final de la etapa 12 de la prestigiosa competencia.

Su equipo, el Caja Rural-Seguros RGA, confirmó el abandono de Gaviria. El ciclista se cayó a falta de 200 metros para la meta.

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“Una caída en el sprint ha dado al traste con el Tour 2026 de Fernando Gaviria. El colombiano debe dejar la carrera por culpa de una fractura en su clavícula izquierda. Mucho ánimo al bravo velocista colombiano”, indicó el equipo en su cuenta en X.

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En imágenes captadas tras la caída se ve al ciclista con el uniforme roto y varias heridas, aunque caminando.

En la etapa el belga Tim Merlier logró su tercera victoria en esta 113 edición del Tour de Francia al imponerse al esprint en la duodécima etapa, este jueves en Chalon-sur-Saône, en una nueva jornada de transición para los favoritos.

El corredor del Soudal Quick-Step superó en la meta del día al neerlandés Olav Kooij y al belga Jasper Philipsen en una llegada masiva marcada por la violenta caída.

El esloveno Tadej Pogacar conserva cómodamente el maillot amarillo de líder de la general, con su ventaja de 3 minutos y 36 segundos respecto al segundo, el danés Jonas Vingegaard, y los 4:06 que saca al tercero, el belga Remco Evenepoel.

A sus 33 años, Merlier se ha convertido en el velocista de referencia de este Tour con las tres etapas que ha ganado, desbaratando de nuevo los planes del equipo Alpecin de Philipsen.

Había ganado la pasada semana dos etapas consecutivas, la séptima y la octava, con metas respectivas en Burdeos y Bergerac.

Kooij, ganador en Pau y segundo en la etapa del miércoles en Nevers, puede consolarse con un nuevo segundo lugar, que es su cuarto podio en el actual Tour.

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Los 25 últimos kilómetros estuvieron muy animados, con varios ataques de parte de pequeños grupos compuestos por corredores especialistas en intentar aventuras, como el estadounidense Quinn Simmons y sus compañeros del Lidl-Trek.

Esos intentos sucesivos dieron mucho trabajo a las formaciones de los principales velocistas, sobre todo en la subida de Montagny-lès-Buxy, donde Simmons, alias "Capitán América", se resistió enérgicamente, pero sacando tiempo para chocar la mano a modo de saludo con su padre, situado en uno de los costados de la carretera.

A pesar de las escapadas y estos ataques, los equipos de los velocistas cumplieron la misión y lograron que la etapa se decidiera con una llegada masiva, posiblemente una de las pocas oportunidades que quedan para un desenlace así.

El viernes, el Tour empieza a elevarse de nuevo con la subida del Ballon d'Alsace, antes de dos etapas de montaña, el sábado en los Vosgos y el domingo ya en los Alpes, justo a una semana del final de esta edición en los Campos Elíseos de París.

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