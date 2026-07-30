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Jueves, 30 de julio de 2026
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Salomón Rondón

Salomón Rondón habló sobre su futuro en La Vinotinto de cara al nuevo proceso con Vizcarrondo: "Yo sigo haciendo lo que me toca, hacer goles"

julio 30, 2026
Por: Luis Cifuentes
Salomón Rondón, delantero de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
Salomón Rondón, delantero de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
El atacante, máximo goleador histórico de Venezuela, dejó claro que su permanencia dependerá exclusivamente de sus condiciones personales y la decisión del entrenador Oswaldo Vizcarrondo.

El futuro de Salomón Rondón en la Selección de Venezuela quedó en suspenso tras las recientes declaraciones del experimentado delantero, quien dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado si considera que ya no puede aportar al máximo rendimiento de la Vinotinto.

"No sé la verdad, veremos cómo van pasando los días, es la realidad. Yo sigo haciendo lo que me toca, hacer goles, trabajar, entrenar, jugar con mi equipo", señaló Rondón al ser consultado sobre su continuidad en el combinado nacional tras participar en el juego de las estrellas de la Major League Soccer.

El atacante, máximo goleador histórico de Venezuela, dejó claro que su permanencia dependerá exclusivamente de sus condiciones personales y la decisión del entrenador Oswaldo Vizcarrondo.

El delantero estableció parámetros claros para evaluar su futuro: "Mientras yo me sienta física y mentalmente bien, aportaré, si no que seré el primero en dar un paso al costado".

Rondón, quien actualmente milita en el Pachuca de México, aprovechó para destacar el talento emergente en el fútbol venezolano. "Tenemos una muy buena generación de relevo y ellos tienen que tomar la batuta ahora", afirmó el experimentado atacante, reconociendo que el recambio generacional es un proceso natural e inevitable en cualquier selección.

Las declaraciones del delantero se producen en un momento de transición para la Vinotinto, que busca consolidar un proyecto deportivo de cara a las próximas eliminatorias mundialistas al Mundial 2030.

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A sus 35 años, el atacante mantiene un nivel competitivo destacado en el fútbol mexicano, donde ha demostrado que aún conserva capacidades goleadoras. Incluso, anotó uno de los tantos en el juego de las estrellas de la MLS este miércoles.

La posibilidad de que Rondón se retire de la selección representa un desafío importante para el cuerpo técnico venezolano, que deberá encontrar sustitutos capaces de llenar el vacío que dejaría el máximo artillero en la historia de la Vinotinto. No obstante, el mismo jugador confía en que las nuevas generaciones están preparadas para asumir ese protagonismo.

Cabe destacar que la selección venezolana volverá el ruedo con dos partidos amistosos en septiembre y octubre ante Japón y Corea del Sur.

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