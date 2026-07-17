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Viernes, 17 de julio de 2026
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FIFA

Donald Trump sugiere que Estados Unidos repita como sede del Mundial pero sin México y Canadá

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Conferencia de Donald trump y Gianni Infantino-Foto: EFE
Conferencia de Donald trump y Gianni Infantino-Foto: EFE
En un discurso distendido en la torre Trump y junto al presidente de la FIFA celebró el éxito histórico del torneo actual y propuso dejar fuera a sus otros anfitriones en una futura edición.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir el panorama deportivo y político internacional al sugerir que su país debería organizar otra Copa del Mundo en el corto plazo, pero esta vez en solitario y excluyendo a sus actuales anfitriones.

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Durante una recepción celebrada este viernes en la Torre Trump, en Nueva York, el mandatario celebró el éxito de la edición en curso, asegurando que el torneo ha “roto records” y se ha convertido en el “más grande de la historia”.

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“Sugiero, porque ha sido tan exitoso lo que deberíamos hacer es elegir a EE.UU. de nuevo, y dejar a México y Canadá fuera. Fue bonito tenerlos. Pero elegimos a alguien más para el siguiente”, declaró el republicano.

 

Entre elogios de la FIFA y bromas con China

 

El presidente norteamericano estuvo acompañado en el evento por Gianni Infantino, quien se deshizo en elogios hacia el político e insistió en que la misión principal de la organización es llevar alegría al mundo a través del deporte.

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Lejos de generar incomodidad, el ambiente dio pie para que Trump bromeara con una alternativa geopolítica para el fútbol, ante las risas del propio líder de la FIFA:

“Gianni tuvo otra idea, dijo que podemos tener a China y EE.UU. la próxima vez, así podemos tener un bonito y corto vuelo entre partidos. A los jugadores les encantaría”, habló con ironía el mandatario sobre las enormes distancias geográficas.

Finalmente el mandatario cerró su intervención enviando un mensaje de “buena suerte a España y Argentina el domingo”, día en que se disputará la gran final en el MetLife Stadium. Sin revelar cuál es su selección favorita, Trump concluyó de forma neutral “que gane el mejor equipo”.

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