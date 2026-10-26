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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Diosdado Cabello

Así fueron las continuas miradas vigilantes de Diosdado Cabello hacia el cielo mientras Delcy Rodríguez hacía anuncio en Venezuela

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
La actitud desconfiada de Diosdado Cabello se da en medio de especulaciones en las últimas semanas sobre una posible negociación suya.

Diosdado Cabello, el ministro del Interior del régimen venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, tuvo extraños gestos que quedaron captados en un reciente video publicado por la dictadura.

En las imágenes salen las tres más altas cabezas del régimen tras la caída de Nicolás Maduro: Delcy Rodríguez, su hermano y presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y Cabello.

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Durante la trasmisión en la que Delcy Rodríguez anunció el inicio de la Navidad desde este 1 de noviembre, Cabello miró en reiteradas ocasiones al cielo como quien busca o advierte la presencia o amenaza de una aeronave.

La actitud desconfiada de Diosdado Cabello se da en medio de especulaciones en las últimas semanas sobre una posible negociación suya para evitar una captura similar a la de Maduro.

“Preparándonos, Navidad feliz este primero noviembre, y nos vamos por el país al renacer productivo de Venezuela”, dijo, entre tanto Delcy Rodríguez en el video publicado en redes sociales.

Cabello, más temprano, calificó como "show" el multitudinario recibimiento de la líder democrática, María Corina Machado, que permaneció durante más de 10 meses en el exilio luego de salir en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de Paz en Oslo, Noruega.

Además, negó que haya persecuciones en contra de opositores, algo que contrasta con la realidad de los venezolanos.

"El que se quiere venir que se venga, aquí no hay persecuciones para nada", dijo.

“Tenemos tiempo diciendo que dejen el show, que se vengan todo el que se quiera venir y asuma la responsabilidad de lo que dijo y lo que hizo", indicó.

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Por último, Cabello leyó una frase, según él, de Simón Bolívar y dirigida al General Antonio José de Sucre que podría interpretarse como una amenaza velada en contra de María Corina Machado.

“No me espanta. Estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas más horribles que han desaparecido al acercarnos a ellos”, declaró. "Fin de la cita y el que entendió, entendió", añadió.

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