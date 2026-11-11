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Embajador de Rusia en Estados Unidos murió "repentinamente" a los 66 años

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Alexandre Darchiev, embajador de Rusia en EE. UU. - Foto: EFE
Alexandre Darchiev, embajador de Rusia en EE. UU. - Foto: EFE
Así lo anunció el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

El embajador ruso en Estados Unidos, Alexandre Darchiev, murió "repentinamente" el miércoles a los 66 años, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, sin ofrecer más detalles sobre la causa ni el lugar de su fallecimiento.

"La dirección y el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia tienen el profundo pesar de anunciar el fallecimiento repentino, ocurrido el 11 de noviembre (...), de Alexandre Nikitich Darchiev", indicó el ministerio en un comunicado.

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La cancillería rusa calificó al embajador como "destacado diplomático" y "brillante especialista en Estados Unidos".

Alexandre Darchiev había asumido sus funciones en Washington en marzo de 2025, en pleno acercamiento entre ambos países impulsado por los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, especialmente en torno a Ucrania.

Anteriormente, en 2021, había sido nombrado director del Departamento de América del Norte del Ministerio de Exteriores ruso.

A principios de 2025 quedó a cargo de toda la región del Atlántico Norte (Reino Unido, Irlanda, Canadá y Estados Unidos).

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Entre 2014 y 2021 se desempeñó como embajador en Canadá.

Darchiev había reemplazado en Washington a Anatoli Antonov, quien dejó el cargo vacante desde octubre de 2024, en medio de las tensiones entre Moscú y la administración de Joe Biden por el conflicto en Ucrania, iniciado en 2022.

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