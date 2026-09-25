Jorge Rodríguez publica indignante video que cargaría contra María Corina Machado y la representa abandonada en un aeropuerto de Panamá: "Yo no sé cuántas veces van a renunciar a la nacionalidad"

El presidente de la Asamblea Nacional del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, publicó este jueves un polémico video elaborado con inteligencia artificial, en el que aparecería una representación de María Corina Machado como una criatura monstruosa, tendida en lo que aparenta ser un aeropuerto en Panamá.

La pieza audiovisual fue difundida por Rodríguez junto a un mensaje en el que aseguró que Delcy Rodríguez representó “con orgullo” a Venezuela durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el video, además, se escucha al dirigente chavista cuestionar que “alguien” cuente con un documento diplomático panameño.

“Hoy, en el bolsillo interno de su traje, el pasaporte diplomático de Delcy Eloína Rodríguez dice en su portada con orgullo: República Bolivariana de Venezuela”, afirma Rodríguez en la grabación. Posteriormente, al referirse presuntamente a Machado, cuestiona que dirigentes venezolanos puedan aceptar cargos o documentos diplomáticos de otros países.

El mensaje aparece después de que Machado permaneciera en Panamá, en medio de varios intentos fallidos de regresar a Venezuela. De acuerdo con información de su equipo y reportes de medios que siguieron el caso, entre el 21 y el 22 de septiembre, la líder opositora intentó regresar en tres ocasiones: primero por vía marítima y, posteriormente, mediante rutas aéreas que contemplaban Aruba y Curazao. Ninguno de los desplazamientos se concretó.

Uno de esos intentos quedó registrado en un manifiesto de pasajeros de un vuelo privado que debía cubrir la ruta entre Ciudad de Panamá y Curazao. Machado aparecía en el listado utilizando un pasaporte diplomático panameño.

El documento se convirtió en el centro de una nueva confrontación política. Medios panameños reportaron que Panamá le otorgó a Machado un pasaporte diplomático especial por razones humanitarias, como mecanismo para facilitar su movilidad, mientras verificadores desmintieron las versiones que aseguraban que la dirigente había renunciado a la nacionalidad venezolana para obtenerlo.

Finalmente, cabe resaltar que la publicación de Jorge Rodríguez se da después de la participación de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU. Durante su intervención, la encargada del régimen aseguró que en Venezuela habrá elecciones, aunque no estableció una fecha, y afirmó que existirán garantías para las diferentes fuerzas políticas.

Mientras tanto, María Corina Machado continúa en Panamá y mantiene su intención de regresar a Venezuela. Los recientes intentos frustrados de retorno se han convertido en uno de los principales puntos de tensión política entre la oposición y el régimen venezolano.