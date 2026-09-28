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Donald Trump reposteó mensajes que tratan a la congresista María Elvira Salazar de “traidora”

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente Donald Trump acusó el pasado 18 de septiembre a la congresista republicana María Elvira Salazar de ablandarse en el tema migratorio tras críticas de esa política hispana, pero le mantuvo su apoyo. Tras este choque, el mandatario de Estados Unidos muestra su distanciamiento públicamente al repostear en su red social Truth Social varios mensajes de usuarios que califican a la legisladora de “traidora” y donde piden que sea reemplazada en el congreso.

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