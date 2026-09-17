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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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María Elvira Salazar

Congresista María Elvira Salazar da la espalda a las políticas migratorias de Trump y asegura que han ido muy lejos: "estoy hablando de darles una vida digna"

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
María Elvira Salazar, congresista estadounidense (AFP)
María Elvira Salazar, congresista estadounidense (AFP)
Apenas horas antes de la declaración de Salazar, la Casa Blanca entregó y celebró un nuevo balance sobre la situación en la frontera sur de Estados Unidos.

La legisladora estadounidense María Elvira Salazar envió un contundente al presidente Donald Trump, de su mismo partido

"Señor Presidente, sus políticas migratorias han ido demasiado lejos. En julio, su gobierno detuvo
a 50.000 personas y la mitad de ellas no tenían antecedentes penales. Cuidado con lo que le
dicen sus asesores", señaló la legisladora.

Y agregó que sus votantes hispanos se sienten engañados.

"Los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en el 2024, hoy se sienten traicionados.
Usted es el único que puede resolver este problema que arrastra el país desde hace 40 años", agregó.

o

"Yo no estoy hablando de amnistía, estoy hablando de darles una vida digna en la tierra prometida.
Y solo usted puede hacerlo", sentenció.

Apenas horas antes de la declaración de Salazar, la Casa Blanca entregó y celebró un nuevo balance sobre la situación en la frontera sur de Estados Unidos.

A través de una publicación en X, la administración de Donald Trump aseguró que el país acumula 16 meses consecutivos con cero liberaciones en la frontera sur, acompañando el mensaje con una imagen del presidente estadounidense.

El dato hace referencia a personas que son detenidas por la Patrulla Fronteriza y posteriormente liberadas desde su custodia hacia el territorio estadounidense. Esto no significa que durante esos 16 meses no haya habido cruces irregulares ni detenciones, sino que, según las cifras divulgadas por las autoridades estadounidenses, las personas aprehendidas no fueron liberadas bajo ese mecanismo.

o

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) también reportaron que durante agosto fueron aprehendidas 8.870 personas en la frontera suroeste, lo que representa una reducción del 5 % frente a julio. De acuerdo con el balance oficial, esa cifra representa una caída del 94 % frente al promedio mensual registrado durante la administración de Joe Biden.

Además, las autoridades señalaron que en agosto no se registraron liberaciones de personas desde la custodia de la Patrulla Fronteriza, mientras que en agosto de 2024 se habían contabilizado 10.186 liberaciones en la frontera suroeste.

"La frontera está CERRADA y Estados Unidos está seguro. ¡Gracias, Presidente Trump!", dijo la Casa Blanca en sus redes sociales.

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