Escanearon escombros de edificios en La Guaira y detectaron decenas de puntos en los que habría cuerpos enteros y partes de las víctimas fatales

En La Guaira, Venezuela, equipos de emergencia identificaron al menos 30 sectores en los que podrían encontrarse restos humanos de las víctimas de los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

VEA TAMBIÉN Futbolista que perdió a su esposa e hijos en el doblete sísmico de Venezuela confiesa que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo le tendieron la mano o

Los especialistas utilizaron el sistema tecnológico el cual varios drones sobrevolaron las estructuras colapsadas.

Según medios regionales, uno de los lugares identificados ya fue revisado por los rescatistas, quienes lograron recuperar el brazo de una mujer.

VEA TAMBIÉN Así fue la "demolición controlada" de la residencia Auromar en La Guaira a cuatro meses del doblete sísmico o

Hasta ahora no se ha precisado si los puntos detectados corresponden a cuerpos completos o a partes de las personas que quedaron bajo los escombros.

Hasta el momento, el régimen chavista tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

La respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.