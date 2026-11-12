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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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La Guaira

Escanearon escombros de edificios en La Guaira y detectaron decenas de puntos en los que habría cuerpos enteros y partes de las víctimas fatales

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Personas participan en un homenaje por los fallecidos en los terremotos que enlutaron a Venezuela - Foto de referencia: EFE
Personas participan en un homenaje por los fallecidos en los terremotos que enlutaron a Venezuela - Foto de referencia: EFE
Hasta el momento, el régimen chavista tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

En La Guaira, Venezuela, equipos de emergencia identificaron al menos 30 sectores en los que podrían encontrarse restos humanos de las víctimas de los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

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Los especialistas utilizaron el sistema tecnológico el cual varios drones sobrevolaron las estructuras colapsadas.

Según medios regionales, uno de los lugares identificados ya fue revisado por los rescatistas, quienes lograron recuperar el brazo de una mujer.

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Hasta ahora no se ha precisado si los puntos detectados corresponden a cuerpos completos o a partes de las personas que quedaron bajo los escombros.

Hasta el momento, el régimen chavista tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

La respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

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