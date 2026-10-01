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Jueves, 01 de octubre de 2026
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Cayó en Antioquia alias ‘Ash’, capo australiano-iraní requerido por narcotráfico y lavado de activos: estaba en una clínica por impactos de bala

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura de alias 'Ash' - Foto: Mindefensa
Captura de alias 'Ash' - Foto: Mindefensa
Ebrahimi Far tenía una notificación roja de Interpol y era considerado por las autoridades australianas como un objetivo de alto valor.

La Policía Nacional confirmó este jueves 1 de octubre la captura con fines de extradición de Arash Ebrahimi Far, conocido como alias ‘Ash’, un ciudadano australiano-iraní requerido por las autoridades de Australia por delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de activos.

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El procedimiento fue realizado por investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), con apoyo de la Policía Federal Australiana, en un hospital de Copacabana, Antioquia. Alias ‘Ash’ fue interceptado cuando, según las autoridades, pretendía abandonar el centro asistencial.

El hombre se encontraba recibiendo atención médica después de resultar herido por un impacto de arma de fuego días atrás. Las circunstancias en las que sufrió la lesión son materia de investigación.

Cabe resaltar que Ebrahimi Far tenía una notificación roja de Interpol y era considerado por las autoridades australianas como un objetivo de alto valor. La investigación internacional lo señala como integrante de una estructura criminal con capacidad para movilizar grandes cantidades de estupefacientes, manejar dinero proveniente de actividades ilícitas y acceder a armas de fuego.

Asimismo, uno de los datos que ahora toma relevancia es que las autoridades establecieron que alias ‘Ash’ permanecía oculto en Colombia desde diciembre de 2018. Según la Policía, desde territorio colombiano habría continuado articulando y dirigiendo operaciones de su organización hacia otros países.

Además, la estructura criminal presuntamente utilizaba plataformas de comunicación cifradas para coordinar sus actividades y dificultar el seguimiento de las agencias de seguridad e inteligencia. Estos elementos hacen parte del expediente internacional citado por la Policía Nacional.

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El caso también tiene antecedentes en Colombia. En mayo de 2025, Australia solicitó formalmente la detención preventiva con fines de extradición de Ebrahimi Far y, posteriormente, en junio de ese año, la Fiscalía ordenó su captura con fines de extradición. Sin embargo, para ese momento la orden no había podido ser materializada.

La Corte Suprema de Justicia analizó entonces la solicitud, pero en julio de 2025 declaró improcedente continuar con el trámite en esas condiciones, debido a que el requerido no había sido localizado y no existía prueba de que permaneciera en territorio colombiano.

Ahora, tras su ubicación y captura en Antioquia, alias ‘Ash’ quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Allí deberán adelantarse los trámites administrativos y judiciales correspondientes para definir su eventual entrega a la justicia australiana.

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