“Quien rete al Estado va a ser perseguido con toda la contundencia que permita la Constitución y la ley”: Gobierno radicará proyecto de Ley de Sometimiento ante el Congreso

El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, anunció que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentará ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia antes de finalizar la tercera semana de este mes.

El jefe de la cartera ministerial enfatizó que la propuesta normativa establecerá un mecanismo puramente jurídico y no una negociación de carácter político con las estructuras armadas al margen de la ley.

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La iniciativa legislativa, que deberá surtir cuatro debates reglamentarios entre el Senado y la Cámara de Representantes, fija condiciones estrictas para las organizaciones delictivas que pretendan someterse al ordenamiento estatal.

Quienes acojan el marco legal deberán entregar la totalidad de las armas, desmantelar sus redes de financiamiento, colaborar en el esclarecimiento de hechos de corrupción y aportar información veraz sobre sus alianzas con actores ilegales.

“Este Gobierno va a perseguir a las organizaciones ilegales. Daremos las herramientas para un sometimiento, no para negociaciones políticas. Quien rete al Estado, que no acepte esto y quiera seguir en la delincuencia, va a ser perseguido con toda la contundencia que permitan la Constitución y la ley. Las víctimas seguirán siendo el eje central del proceso”, aseveró el titular de la cartera penal durante su intervención institucional.

El proyecto gubernamental contempla que la incidencia de las víctimas sea determinante al evaluar la concesión de beneficios penales extraordinarios o la eventual suspensión de condenas.

Cancino precisó que la entrega de recursos económicos resultará insuficiente si no existe una contribución directa a la verdad, el resarcimiento de los daños causados y el compromiso de no reincidencia en actividades criminales en el territorio nacional.

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Con este marco normativo, las Fuerzas de la Patria y el Ministerio de Justicia reafirman la aplicación de la estrategia “Patria Milagro”, para garantizar la supremacía del Estado de derecho y la persecución de la criminalidad organizada.