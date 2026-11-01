INE bajo presión: contratos millonarios y presuntas irregularidades sacuden al árbitro electoral

Luis Miguel González, director editorial de El Economista; Sandra Romandía, directora de MX y cofundadora de Opinión 51; y Gildo Garza, periodista de investigación, analizaron en NTN24 la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral de México tras las denuncias de presunta corrupción durante la gestión de Guadalupe Tadei. Los panelistas examinaron los contratos millonarios, los posibles conflictos de interés y las investigaciones periodísticas que expusieron presuntas irregularidades.