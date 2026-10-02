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Abelardo de la Espriella

“Quien se mete con un funcionario de mi Gobierno se mete con el Tigre”: Abelardo de la Espriella estalló por amenazas contra la directora del ICBF, María Carolina Restrepo

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - EFE.
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - EFE.
María Carolina Restrepo acudió a la Fiscalía por mensajes difundidos en redes sociales que, según denunció, revelaron su ubicación y generaron temor por su seguridad.

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció este jueves 2 de octubre sobre la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación por la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, quien puso en conocimiento de las autoridades una serie de mensajes y publicaciones difundidas en redes sociales.

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A través de su cuenta de X, el mandatario rechazó las amenazas denunciadas por la funcionaria y aseguró que los señalamientos no impedirán que continúe con su trabajo al frente de la entidad.

Rechazo de manera categórica las amenazas contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora María Carolina Restrepo. Ella está combatiendo la corrupción y no voy a permitir que los intentos de intimidación frenen su labor. La doctora Restrepo cuenta con todo mi respaldo”, escribió de la Espriella.

Asimismo, indicó que quien se mete con funcionarios de su Gobierno se mete directamente con él. “Quien se mete con un funcionario de mi Gobierno se mete con el Tigre”, al tiempo que afirmó que su administración continuará buscando que quienes hayan cometido irregularidades con recursos del ICBF respondan ante la justicia.

La denuncia de Restrepo fue radicada el 1 de octubre. Según lo expuesto por la funcionaria, algunas publicaciones en redes sociales divulgaron el lugar preciso en el que se encontraba y manifestaron la intención de acercarse a ella personalmente, situación que, de acuerdo con su declaración, le generó temor por su seguridad.

Cabe resaltar que la denuncia surgió luego de que se hiciera viral una controversia registrada durante un debate de la Comisión Séptima del Senado, realizado el 22 de septiembre, en el que se discutía el presupuesto del ICBF para 2027 y la reorganización de algunos programas de la entidad. Durante la sesión, Restrepo tuvo un intercambio con el senador Duvalier Sánchez luego de que este cuestionara declaraciones de la funcionaria relacionadas con el concepto de familia.

Restrepo sostiene que, posteriormente, circularon fragmentos de su intervención que no reflejaban el contexto completo de sus declaraciones. En su denuncia mencionó, entre otros, perfiles identificados como Andrés Pérez Obando, en Facebook, y Amalia Andrade A. y Shibussan, en X. La Fiscalía deberá determinar las circunstancias de los mensajes y si existe responsabilidad penal por los hechos denunciados.

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Por otro lado, se hace énfasis en que el respaldo del presidente ocurre en medio de las revisiones realizadas por el Gobierno sobre la situación que encontró en diferentes entidades estatales tras el cambio de administración.

Uno de los casos incluidos en el denominado Libro de la Verdad, entregado el 18 de agosto por de la Espriella a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, corresponde precisamente al ICBF. El documento señala que durante el proceso de empalme fueron analizadas 66 resoluciones de nombramiento en provisionalidad expedidas entre el 2 y el 8 de julio de 2026, todas suscritas por la Secretaría General de la entidad.

De acuerdo con el documento, el análisis encontró que las resoluciones tenían motivaciones sustancialmente idénticas y que no incorporaban una valoración individualizada de las razones que justificaban cada nombramiento ni permitían establecer los criterios utilizados para evaluar las hojas de vida de las personas designadas. Por esa razón, el Gobierno informó que el caso fue trasladado a las autoridades competentes para su revisión disciplinaria y fiscal.

Sin embargo, el propio Gobierno ha señalado que el Libro de la Verdad no reemplaza las investigaciones de los organismos de control ni determina responsabilidades. Al entregar el documento, de la Espriella sostuvo que corresponde a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría establecer, dentro de sus competencias, si existieron conductas que puedan generar responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.

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