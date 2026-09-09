Así es el nuevo iPhone plegable que presentó Apple junto a una nueva generación de dispositivos que incluye el iPhone 18 Pro

Apple presentó este miércoles una de sus renovaciones de productos más relevantes de los últimos años, con el estreno de su primer iPhone plegable como una de las grandes innovaciones del evento celebrado en Cupertino.

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El nuevo iPhone Duo refleja la entrada de Apple al mercado de los teléfonos plegables y usa un formato tipo libro. Al momento de estar cerrado, el dispositivo cuenta con una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y al abrirse, da un panel interno que se acerca a las 7,8 pulgadas, transformándose en una experiencia más cercana a la de una tableta.

El equipo tiene consigo el nuevo A20 Pro, el mismo procesador que tienen los modelos profesionales de la nueva generación, así como también un diseño que se enfoca en reducir el grosor y mejorar la resistencia del dispositivo de plegado. Su llegada significa el más gran cambio de diseño en la historia del iPhone desde la introducción del modelo original con pantalla completa.

Pero el plegable no ha sido la única gran presentación. Apple igualmente dejó ver los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro-Max, que tienen el A20 Pro fabricado por medio de un proceso de 2 nanómetros . La compañía enfocó buena parte de las mejoras en rendimiento, inteligencia artificial, autonomía y fotografía.

Los nuevos teléfonos de la línea pro incluyen igualmente avances en sus cámaras y una apertura variable en el sistema principal.

Apple reforzó las capacidades de inteligencia artificial que funcionan de manera directa en el dispositivo. Los precios iniciales que anunciaron en Estados Unidos son de 1.199 dólares para el iPhone 18 Pro y 1.299 dólares para el Pro Max, mientras que el Duo tendrá un valor de 1.999

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El apartado de audio recibió una renovación con los AirPods 5. Los nuevos auriculares contienen una arquitectura acústica rediseñada y mejoras en la cancelación activa de ruido. Apple afirma que la reducción de ruido mejora en un 50% ante la generación anterior y la batería llega hasta cinco horas de reproducción con la cancelación activada.

Los AirPods 5 empiezan desde los 129 dólares y van a tener una versión con estuche de carga inalámbrica por 149 dólares. La disponibilidad está prevista para el 18 de septiembre.

Para el apartado de relojes, Apple presentó los Watch Series 12 y Watch Ultra 4, con mejoras en sensores de salud, rendimiento y seguimiento de la actividad física. Entre las nuevas funciones se encuentran herramientas que se destinan a analizar el estado físico y la recuperación del usuario, además de nuevas capacidades que tienen relación con el sueño y la salud.

El evento tiene una relevancia especial para Apple porque es el primero de esta magnitud liderado por John Ternus como director ejecutivo, esto luego de suceder a Tim Cook el pasado 1 de septiembre.

Con el iPhone Duo, los nuevos modelos Pro, los AirPods 5 y la renovación del Apple Watch, Apple pone su apuesta por una presentación que va mucho más allá de una actualización al año: la compañía finalmente ingresó en el mercado de los teléfonos plegables e hizo la apertura de una nueva etapa para su producto más relevante, el iPhone.