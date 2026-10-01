Mientras Cilia Flores espera casa por cárcel por su salud, Dignora Hernández se deterioró en una prisión en Venezuela

Dignora Hernández, una prisionera política que permaneció 690 días en el infernal centro de torturas El Helicoide en donde vivió oscuridad y desnutrición mientras afuera Cilia Flores y Nicolás Maduro celebraban el adelanto de la Navidad. Hernández padeció una enfermedad que fue deteriorando sus riñones y pese a esta condición pasó meses sin tener derecho a una evaluación médica, lo que Cilia Flores pide ahora con la condición de que le den casa por cárcel.