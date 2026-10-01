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Cilia Flores
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Mientras Cilia Flores espera casa por cárcel por su salud, Dignora Hernández se deterioró en una prisión en Venezuela

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Dignora Hernández, una prisionera política que permaneció 690 días en el infernal centro de torturas El Helicoide en donde vivió oscuridad y desnutrición mientras afuera Cilia Flores y Nicolás Maduro celebraban el adelanto de la Navidad. Hernández padeció una enfermedad que fue deteriorando sus riñones y pese a esta condición pasó meses sin tener derecho a una evaluación médica, lo que Cilia Flores pide ahora con la condición de que le den casa por cárcel.

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