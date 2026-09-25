Equipo importante de la liga de Inglaterra fue declarado culpable de 114 cargos: qué se investigó y qué puede pasar ahora con el histórico club

El caso que por más de tres años mantiene bajo presión al Manchester City dio este viernes un giro que puede ser decisivo. El club fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos presentados por la Premier League por presuntas infracciones de sus normas financieras, según fuentes cercanas al proceso citadas por The Athletic.

La sanción aún no está determinada y el City prepara una posible apelación.

La investigación se remonta a acusaciones que tienen relación principalmente con el período comprendido entre las temporadas 2009-10 y 2017-18. La Premier League remitió de manera formal el caso a una comisión independiente en febrero de 2023, esto luego de una investigación que se extendió por años. El procedimiento se hizo a puerta cerrada y la propia liga señaló que el fallo de la comisión debía publicarse posteriormente.

El expediente no está limitada a un único supuesto incumplimiento. La Premier League acusó al club de no suministrar información financiera precisa acerca de aspectos como ingresos, patrocinios, partes relacionadas y gastos operativos durante varias temporadas.

Igualmente existen acusaciones relacionadas con la información por remuneraciones de entrenadores y jugadores. La liga asegura que por determinados períodos el club no incluyó en sus contratos toda la información exigida de esos pagos.

Otro bloque del expediente es correspondiente al supuesto incumplimiento de las normas de Fair Play Financiero de la UEFA entre 2013-14 y 2017-18. A esto se le añaden cargos que tienen relación con las reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier League para las temporadas 2015-16, 2016-17 y 2017-18.

La Premier League acusó al City por no haber colaborado de manera adecuada con sus investigaciones desde diciembre de 2018. Esto quiere decir que parte del expediente no se refiere directamente a las cuentas originales, se refiere a la conducta del club en el proceso de investigación.

Según las informaciones conocidas este viernes, una comisión independiente consideró probados 114 de los 115 cargos. No obstante, el fallo completo aún no se publicó y los detalles de cada acusación aceptada o rechazada no son públicos.

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Manchester City sostiene su defensa. Un portavoz del club indicó que el procedimiento de la Premier League “permanece en curso”, con elementos importantes que aún están pendientes y sujetos a estrictas reglas de confidencialidad. El club de igual forma mantiene la posición que expresó al momento en que recibió las acusaciones en 2023: rechazó las imputaciones y defendió la necesidad de un examen independiente.

Las reglas de la Premier League tienen contempladas distintas medidas disciplinarias, desde una reprimenda o una multa hasta sanciones deportivas como la deducción de puntos o la expulsión de la competición, esto dependiendo de las circunstancias y de la gravedad de las infracciones.

El City también tendría derecho a apelar el resultado, razón por la que el proceso todavía podría extenderse luego de que se conozca oficialmente la sanción.

Por último, este caso no debe confundirse con el expediente que la UEFA abrió antes en contra del club. En 2020, el Tribunal de Arbitraje Deportivo anuló una suspensión europea de dos años impuesta por UEFA, pero mantuvo una multa de 8,8 millones de libras por falta de cooperación en aquella investigación.