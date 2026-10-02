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Viernes, 02 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella
Programa: La Mañana

Operación "Perla": así fue como Abelardo de la Espriella dio un nuevo golpe al ELN y otros grupos criminales

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
148 personas fueron capturadas en seis ciudades y 12 departamentos de Colombia.

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