"Ha puesto al gobierno de España al servicio de una dictadura": senador del PP sobre el 'Delcygate'

La noche del Delcygate, el 20 de enero de 2020, marcó un punto de inflexión en la política exterior española hacia Venezuela. Según revela el diario El Español, la entonces vicepresidenta de la dictadura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, entregó lingotes y monedas de oro a funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez durante su llegada al aeropuerto de Barajas, a pesar de las sanciones internacionales que le impedían ingresar a territorio europeo. Para hablar sobre este tema, Íñigo Fernández, senador del partido Popular de España, conversó con La Mañana de NTN24.