“Pronto tendremos a Diosdado también": la advertencia del senador Giménez al régimen venezolano

Este martes en una corte federal de Miami comparece por primera vez el empresario colombiano Álvaro Pulido, cómplice de toda la vida de Alex Saab y cerebro de la trama de corrupción ligada con tratos corruptos con el régimen de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Con la llegada de Pulido a Miami, Estados Unidos ya tiene bajo su custodia a tres piezas claves del entramado de Nicolás Maduro y la pregunta que ronda es ¿Quién será el siguiente?