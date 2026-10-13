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Martes, 13 de octubre de 2026
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Diosdado Cabello

“Pronto tendremos a Diosdado también": la advertencia del senador Giménez al régimen venezolano

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Este martes en una corte federal de Miami comparece por primera vez el empresario colombiano Álvaro Pulido, cómplice de toda la vida de Alex Saab y cerebro de la trama de corrupción ligada con tratos corruptos con el régimen de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Con la llegada de Pulido a Miami, Estados Unidos ya tiene bajo su custodia a tres piezas claves del entramado de Nicolás Maduro y la pregunta que ronda es ¿Quién será el siguiente?

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