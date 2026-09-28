Refinerías en Estados Unidos se estarían negando a comprar oro de Venezuela, según The New York Times

La apertura del mercado de Estados Unidos al oro venezolano, impulsada por la administración de Donald Trump como parte del nuevo acercamiento económico con el régimen de Delcy Rodríguez, enfrenta ahora un obstáculo inesperado: algunas refinerías se negaron a comprar parte del metal por las dudas sobre su procedencia.

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Una investigación que publicó este lunes por The New York Times indica que cientos de millones de dólares en oro venezolano siguen almacenados mientras las compañías encargadas de refinarlo contemplan garantías de que el metal no tiene relación con grupos criminales, minería ilegal o actividades ilícitas.

El acuerdo empezó a tomar forma en marzo, cuando Washington dejó de nuevo la entrada de oro venezolano al mercado norteamericano. En ese contexto, la estatal venezolana Minerven llegó a un acuerdo con Trafigura, una de las principales compañías internacionales de comercialización de materias primas, para suministrar entre 650 y 1.000 kilogramos de oro doré destinado a Estados Unidos.

El problema surgió al tratar de avanzar con la refinación y comercialización del metal. Según la investigación del Times, algunas refinerías de Estados Unidos no quieren adquirir determinados cargamentos porque no pueden certificar que el oro que lo hayan obtenido sin participación de organizaciones criminales o de operaciones de extracción ilegal.

El reporte pone el foco sobre todo en el sur de Venezuela, una región donde la minería informal se expandió en los últimos años. Según testimonios recogidos por el periódico, ciertas operaciones mineras entregan parte de su producción al grupo criminal conocido como Tren de Guayana a cambio de protección.

Uno de los responsables de una operación minera consultados por el New York Times aseguró que cerca de 20 % de su producción es entregada al grupo. Se trata de un testimonio que se le atribuye a esa fuente y no de una cifra oficial que abarque toda la producción aurífera venezolana.

La investigación igualmente señala que Trasfigura obtuvo millones de dólares en oro antes de que auditores independientes inspeccionaran las minas involucradas en el acuerdo. La compañía, no obstante, aseguró que su proceso de debida diligencia sigue y que las auditorías hechas en algunos sitios no encontraron evidencias de violaciones de derechos humanos, financiamiento de grupos criminales, extorsión o participación de actores ilegales.

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El episodio resulta sobre todo relevante porque el gobierno de Trump cuestionó antes la industria minera venezolana por su impacto ambiental y por los vínculos que, según Washington, había entre la extracción de oro y organizaciones criminales. La nueva política permitió justamente abrir una vía comercial para ese metal después del cambio político ocurrido en Venezuela.

Por último, el caso se añade a la compleja relación económica entre Washington y Caracas. La administración Trump respaldó acuerdos con el régimen de Rodríguez en sectores estratégicos, sobre todo el petrolero, mientras Estados Unidos sostiene un papel central en la administración de los ingresos venezolanos.