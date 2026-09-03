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"Una vez que haya elecciones presidenciales, el cese del régimen va a ser inmediato": Carlos Blanco sobre acuerdo petrolero y situación en Venezuela

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Blanco, consultor internacional sobre gobernabilidad, analizó en NTN24 el pronunciamiento de la líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado, sobre el acuerdo petrolero alcanzado entre el régimen de Delcy Rodríguez y Estados Unidos. Blanco, quién además fue ministro para la Reforma del Estado de Venezuela, señaló que la opacidad del acuerdo genera especulación. "Quienes firman a nombre de Venezuela en este momento no tienen ninguna representatividad, no obedecen a ningún sector de la sociedad real. Son la prolongación ya agonizante de un régimen criminal que debe fenecer", declaró.

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