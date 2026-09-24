“Delcy demostró que le hablaba a 'Narniazuela', o sea a un país que no existe”: Américo de Grazia sobre intervención de la jefe chavista en la ONU

Américo de Grazia, exdiputado de Venezuela y exprisionero político, analizó en NTN24 la polémica participación de Delcy Rodríguez, encargada del régimen chavista, en la Asamblea General de la ONU. “Delcy lo que demostró fue que le hablaba prácticamente a 'Narniazuela', o sea un país que no existe (...) Pareciera que Delcy Rodríguez no tuvo nada que ver con los veintisiete años anteriores, ni con Hugo Chávez, ni con Nicolás Maduro”, señaló.