NTN24
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Regimen chavista
Programa: La Tarde

“Delcy demostró que le hablaba a 'Narniazuela', o sea a un país que no existe”: Américo de Grazia sobre intervención de la jefe chavista en la ONU

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Américo de Grazia, exdiputado de Venezuela y exprisionero político, analizó en NTN24 la polémica participación de Delcy Rodríguez, encargada del régimen chavista, en la Asamblea General de la ONU. “Delcy lo que demostró fue que le hablaba prácticamente a 'Narniazuela', o sea un país que no existe (...) Pareciera que Delcy Rodríguez no tuvo nada que ver con los veintisiete años anteriores, ni con Hugo Chávez, ni con Nicolás Maduro”, señaló.

También le puede interesar

Los movimientos de Delcy Rodríguez, antes y durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU - Fot: EFE
Regimen chavista

“Delcy demostró que le hablaba a 'Narniazuela', o sea a un país que no existe”: Américo de Grazia sobre intervención de la jefe chavista en la ONU

Declaración sobre organizaciones terroristas extranjeras de la región - Foto: EFE/Canva
Estados Unidos

EE. UU. designa 24 carteles y pandillas de Latinoamérica como organizaciones terroristas extranjeras

Alex Saab y Daniel Ortega | Fotos: EFE
Álex Saab

¿Salpicará a varios regímenes? Exnarco dice que Alex Saab, testaferro de Maduro, entregaría a Ortega

Benjamin Netanyahu - Foto EFE
Benjamín Netanyahu

"Irán tiene mucho miedo de atacar Israel": Alberto Spektorowski tras discurso de Netanyahu en la ONU

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela, y Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Francisco Santos

“Mientras Venezuela siga en manos de Delcy y de los mafiosos, habrá un cáncer de narcotráfico gigante”: Pacho Santos

Aeropuerto de Barajas en España / FOTO: EFE
Régimen de Venezuela

"Sin palabras": capturan a exfuncionario del régimen de Venezuela con droga en el aeropuerto de Barajas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechiflada: así pasea Delcy Rodríguez por la ONU mientras a María Corina Machado, aclamada, le niegan entrada a su país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Delcy demostró que le hablaba a 'Narniazuela', o sea a un país que no existe”: Américo de Grazia sobre intervención de la jefe chavista en la ONU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Salpicará a varios regímenes? Exnarco dice que Alex Saab, testaferro de Maduro, entregaría a Ortega

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Carrera política de Marco Rubio en ascenso: designado como nuevo asesor de seguridad nacional

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

El giro del chavismo frente al “imperialismo” en la ONU: Del azufre de Chávez al agradecimiento de Delcy

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Cayó en Medellín alias ‘Copete’, señalado segundo cabecilla del grupo criminal La Sierra - Captura de pantalla de Policía X
Captura

Cayó en Medellín alias ‘Copete’, señalado segundo cabecilla del grupo criminal La Sierra: tenía una condena vigente de 56 años de prisión

Periodista Luis Galeano y el régimen de Nicaragua | Foto: AFP
Régimen de Daniel Ortega

"Mi esposo es incómodo para la dictadura": esposa del periodista nicaragüense Luis Galeano

Artefactos explosivos de las Farc - Foto Ejercito Nacional de Colombia
Disidencias de las FARC

Así son los explosivos que utilizan las disidencias de las Farc: Ejército divulgó imágenes tras hallazgo de varios artefactos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cayó en Medellín alias ‘Copete’, señalado segundo cabecilla del grupo criminal La Sierra - Captura de pantalla de Policía X
Captura

Cayó en Medellín alias ‘Copete’, señalado segundo cabecilla del grupo criminal La Sierra: tenía una condena vigente de 56 años de prisión

Periodista Luis Galeano y el régimen de Nicaragua | Foto: AFP
Régimen de Daniel Ortega

"Mi esposo es incómodo para la dictadura": esposa del periodista nicaragüense Luis Galeano

Cantante Joy Huerta se quiebra tras confirmar decisión de Jesse: "Me muero de miedo"
Artistas

Cantante Joy Huerta se quiebra tras confirmar decisión de Jesse: "Me muero de miedo"

Artefactos explosivos de las Farc - Foto Ejercito Nacional de Colombia
Disidencias de las FARC

Así son los explosivos que utilizan las disidencias de las Farc: Ejército divulgó imágenes tras hallazgo de varios artefactos

Foto: Vantor
Nepal

Desgarradora imagen satelital de la avalancha en Nepal: paso fronterizo desapareció por completo

Foto: Fiscalía de Colombia
Fiscalía

A reconocido creador de contenido en Colombia le incautaron bienes de más $17.000 millones: esto encontró la Policía

Cenizas del volcán Etna - Foto: EFE
Volcán

Así se ve desde el aire la erupción de volcán en Italia que obligó el cierre de concurrido aeropuerto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023