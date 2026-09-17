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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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María Elvira Salazar

"La detención de Javier Oropeza es un grave retroceso para la transición en Venezuela; el aparato represivo tiene que ser desmantelado": María Elvira Salazar

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
María Elvira Salazar, congresista de los Estados Unidos - Foto: EFE
María Elvira Salazar, congresista de los Estados Unidos - Foto: EFE
Oropeza fue secuestrado este jueves 17 de septiembre por agentes de la dictadura venezolana.

Más voces se suman a denunciar la detención arbitraria del exalcalde venezolano Javier Oropeza por parte de agentes del régimen venezolano.

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Entre ella aparece la de la congresista de los Estados Unidos, María Elvira Salazar.

"La detención de Javier Oropeza es un grave retroceso para la transición en Venezuela", expresó Salazar vía X.

Luego, dijo: "Que un opositor regrese al país después de más de dos años en el exilio y termine detenido apenas 48 horas después demuestra que el aparato de persecución sigue vivo".

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"No puede haber una transición real con las mismas estructuras que durante años persiguieron, encarcelaron y silenciaron a los venezolanos. El SEBIN y todo el aparato represivo tienen que ser desmantelados. Venezuela necesita libertad, no miedo", adicionó.

Javier Oropeza regresó a Venezuela luego de permanecer dos años y medio en España, país al que emigró junto a su esposa y sus dos hijas tras los acontecimientos ocurridos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

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A su llegada, Oropeza señaló que se presentó en el Palacio de Justicia acompañado de su esposa y del dirigente Jesús Guillermo López. Según explicó, ambos se acogieron a la Ley de Amnistía y consiguieron el sobreseimiento de las causas judiciales en su contra.

El exmandatario municipal también denunció medidas que, según afirmó, afectaron su patrimonio. Entre ellas mencionó la confiscación de dos fincas y la incautación de las sedes de los medios de comunicación El Caroreño y El Diario de Lara. Además, indicó que la Contraloría General de la República le impuso una inhabilitación por 15 años.

Oropeza manifestó que busca recuperar los bienes afectados y reiteró su intención de impulsar un proceso electoral en el que María Corina Machado participe como candidata.

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