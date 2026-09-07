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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella
Programa: La Tarde

“La fuerza pública empieza a sentirse auténticamente respaldada”: experto tras primer mes de De la Espriella

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente Abelardo de la Espriella cumple un mes en el poder, tiempo durante el cual el mandatario colombiano ha tratado de llevar a cabalidad las propuestas expuestas durante su campaña, especialmente en materia de seguridad nacional, haciendo frente a los grupos criminales que operan en el país. Para analizar la gestión del presidente Abelardo de la Espriella, durante su primer mes de gobierno, el programa La Tarde de NTN24 conversó con Rodrigo Pombo, abogado y defensor de derechos humanos.

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