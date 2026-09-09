Este sería el equipo de fútbol del que Messi estaría a un paso de convertirse en su propietario

Lionel Messi está a punto de afianzar aún más su presencia en el fútbol de España. El argentino llegó a un principio de acuerdo para quedarse con el 100 % de las acciones del Club Deportivo Eldense, equipo que en este momento disputa la Segunda División española, según aseguró la propia institución y reportó Reuters.

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La operación se trata de la compra de todas las acciones que hoy día están en manos del grupo inversor colombiano TH Soluciones Group S.A.S. El acuerdo aún no está completamente cerrado, ya que tiene que superar los últimos procedimientos legales y contractuales, como también de recibir la autorización que corresponde del Consejo Superior de Deportes (CSD).

La noticia refleja un nuevo movimiento del campeón mundial argentino afuera de las canchas. Messi ya obtuvo este año el control de la UE Cornellà, club catalán que compite en una categoría inferior del fútbol de España. De llegar a concretarse la operación por el Eldense, Messi tendría participación directa en dos instituciones del fútbol español.

El Eldense tiene su sede en Elda, en la provincia de Alicante, y protagonizó un crecimiento muy relevante en los últimos años.

El equipo vuelve a la Segunda División tras muchas décadas fuera de esa categoría y en este momento atraviesa un complicado inicio de temporada, situación que hace que la llegada de un propietario de la dimensión internacional de Messi sea un acontecimiento de gran importancia para la institución.

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El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, aseguró que el entorno del futbolista alcanzó un principio de acuerdo para quedarse con el club en solitario. El funcionario solicitó prudencia durante el tiempo en que se completan los trámites, pero celebró que Messi se pueda convertir en el nuevo propietario del club alicantino.

La operación igualmente alejó las versiones que tenían dirección a una posible compra junto a otros exjugadores. Según la confirmación del alcalde, el acuerdo sería hecho por Messi y nadie más.

El argentino, de 39 años, el cual en este momento es jugador del Inter Miami, sigue con esto, construyendo una creciente actividad empresarial dentro del mundo fútbol.

Su paso por el Barcelona por casi 20 años lo transformó en una de las figuras más importantes y con mayor presencia de la historia del fútbol español. Ahora bien, su vínculo con el país se extiende al ámbito de la propiedad de equipos de fútbol.