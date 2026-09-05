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Sábado, 05 de septiembre de 2026
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alias 'Bendito Menor'

Macabro y peligrosísimo: este era el perfil que manejaba alias 'Bendito Menor' quien fue abatido en Colombia

septiembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Una operación de las autoridades de Colombia dejó como resultado la muerte de alias Bendito Menor, considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país. El operativo, denominado Centinela de la Patria, también acabó con la vida de su pareja sentimental alias La Bebecita, de 19 años, quien presuntamente manejaba las finanzas para el pago de sicarios y ocultamiento de armas. Carlos Javier Soler, abogado y soldado retirado del Ejército Nacional, analizó en NTN24 los perfiles de ambos criminales.

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