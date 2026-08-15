Miguel regresa a la Tierra de los Muertos: Disney y Pixar hacen oficial “Coco 2” para 2029

Durante la convención D23 celebrada en California, Disney y Pixar presentaron el primer avance oficial de Coco 2, la secuela de la aclamada cinta animada inspirada en la tradición mexicana de Día de los Muertos.

El panel creativo llegará exclusivamente a las salas de cine en noviembre de 2029, doce años después del lanzamiento del filme original.

El arte conceptual mostrado durante la presentación reveló el rediseño de Miguel Rivera, quien ahora reaparece en su etapa adolescente acompañado de su inseparable perro Dante, luciendo un nuevo corte de cabello y conservando su característica guitarra.

La trama se desarrolla varios años después de los eventos de la primera entrega y obliga al joven músico a regresar a la Tierra de los Muertos.

La narrativa estará marcada por la reaparición del antagonista Ernesto de la Cruz, quien busca venganza luego de que Miguel expusiera sus crímenes y destruyera su legado musical.

“Para algunos, Miguel es un alborotador que arruinó una carrera y destruyó un legado. Ernesto de la Cruz está de vuelta por venganza... y como el destino es gracioso, Miguel debe unir fuerzas con una atractiva superestrella: yo”, bromeó el actor Benjamín Bratt al confirmar su retorno en la voz de “De la Cruz”.

La dirección del proyecto estará nuevamente a cargo de la dupla conformada por Lee Unkrich y Adrian Molina, mientras que la producción correrá por cuenta de Mark Nielsen.



Hasta el momento, el único actor de voz confirmado en el reparto es Benjamin Bratt; Disney aún no ha hecho oficial si Anthony González retomará el papel protagónico de Miguel.

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El anuncio de Coco 2 formó parte del despliegue de Pixar para los próximos años en la D23, donde el estudio también compartió novedades de otros títulos clave de su calendario, como Los Increíbles 3 (2028), el largometraje original Gatto (2027) y Ghost Market (2028).