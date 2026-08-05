Donald Trump lanza advertencia al régimen de Irán: “Será golpeado muy duramente" si retrocede en las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz podría concretarse el miércoles, pero advirtió al régimen de Irán que sería "golpeado muy duramente" si las negociaciones fracasan.

El estrecho de Ormuz, estratégica vía marítima en el centro de las tensiones en Oriente Medio, ha sido un punto conflictivo en las negociaciones y es el detonante de las nuevas ofensivas de ambos bandos tras el alto el fuego de abril.

Washington y Teherán están en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques sorpresa contra el régimen de Irán. Pese a un alto el fuego y un acuerdo preliminar, la diplomacia no ha logrado poner fin al conflicto.

Trump dijo este martes que un acuerdo con Irán para reabrir Ormuz podría ocurrir "mañana o pasado", y comentó a periodistas en California que los negociadores "tuvieron un día muy bueno".

Sin embargo, aseguró en una entrevista a Fox News que Irán sería "golpeado muy duramente" si no se reabra "muy pronto" el estrecho.

VEA TAMBIÉN Trump afirma que hay una "última oportunidad para Irán", donde se registró una escalada de ejecuciones o

Irán quiere controlar esta vía y cobrar peajes, algo que no hacía antes de la guerra y a lo que Estados Unidos se opone.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní negó estar negociando con Washington, mientras Trump insiste en que las conversaciones están en curso.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó el martes "avances" en las negociaciones con Irán y Omán, cuyas costas bordean el estrecho, sobre el tráfico por Ormuz.

"No se ha concluido ningún acuerdo definitivo todavía. Esperamos que esto ocurra muy pronto", afirmó.

Axios citó en condición de anonimato a funcionarios regionales y a un funcionario estadounidense sobre un eventual arreglo de 60 días para el paso seguro por el estrecho.