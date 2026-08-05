NTN24
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Estados Unidos

Donald Trump lanza advertencia al régimen de Irán: “Será golpeado muy duramente" si retrocede en las negociaciones

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump | Foto: EFE
Trump dijo este martes que un acuerdo con Irán para reabrir Ormuz podría ocurrir "mañana o pasado", y comentó a periodistas en California que los negociadores "tuvieron un día muy bueno".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz podría concretarse el miércoles, pero advirtió al régimen de Irán que sería "golpeado muy duramente" si las negociaciones fracasan.

El estrecho de Ormuz, estratégica vía marítima en el centro de las tensiones en Oriente Medio, ha sido un punto conflictivo en las negociaciones y es el detonante de las nuevas ofensivas de ambos bandos tras el alto el fuego de abril.

Washington y Teherán están en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques sorpresa contra el régimen de Irán. Pese a un alto el fuego y un acuerdo preliminar, la diplomacia no ha logrado poner fin al conflicto.

Trump dijo este martes que un acuerdo con Irán para reabrir Ormuz podría ocurrir "mañana o pasado", y comentó a periodistas en California que los negociadores "tuvieron un día muy bueno".

Sin embargo, aseguró en una entrevista a Fox News que Irán sería "golpeado muy duramente" si no se reabra "muy pronto" el estrecho.

o

Irán quiere controlar esta vía y cobrar peajes, algo que no hacía antes de la guerra y a lo que Estados Unidos se opone.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní negó estar negociando con Washington, mientras Trump insiste en que las conversaciones están en curso.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó el martes "avances" en las negociaciones con Irán y Omán, cuyas costas bordean el estrecho, sobre el tráfico por Ormuz.

"No se ha concluido ningún acuerdo definitivo todavía. Esperamos que esto ocurra muy pronto", afirmó.

Axios citó en condición de anonimato a funcionarios regionales y a un funcionario estadounidense sobre un eventual arreglo de 60 días para el paso seguro por el estrecho.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Donald Trump

Irán

Negociaciones

estrecho de Ormuz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de activista cubano en huelga de hambre: "Matan a los hombres con impunidad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las dictaduras no son eternas, tienen fecha de caducidad”: exembajador de Nicaragua ante la OEA

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Las cifras no cuadran: denuncian opacidad en número de fallecidos tras terremotos de Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Inminente presión de los EEUU al régimen de Cuba: Washington habría enviado más espías a la isla

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Militares de EE. UU. - Foto X: @Southcom
Régimen cubano

Régimen cubano amenaza con fusilar a los presos políticos si EE. UU. interviene militarmente la isla

ICE - Foto AFP
ICE

ICE liberó a la futbolista venezolana que fue arrestada en un aeropuerto internacional de Florida

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Jose Manuel Restrepo, vicepresidente, y Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Colombia será el miembro número 13 del Escudo de las Américas ¿Qué significa?

Gobierno Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

"A la izquierda le quedó grande gobernar": exviceministro de Defensa Alejandro Arbeláez sobre gestión de Gustavo Petro en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Migrantes africanos ingresan de manera irregular a territorio español - Foto: EFE
Migración ilegal

La migración irregular en territorio español desata diferencias entre España e Italia

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

El indignante llamado a la calma de Diosdado Cabello tras terremotos en Venezuela

Ataques de EEUU a régimen de Irán. (X de Comando Central)
Ejército

EE. UU. ejecutó uno de sus más duros ataques contra el régimen de Irán y publicó imágenes de objetivos impactados

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jaminton Campaz, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
Amenazas

Jugador de la Selección Colombia responde tras recibir amenazas por errar un gol en el partido ante Suiza en el Mundial: "Ninguna pasión justifica el odio"

Migrantes africanos ingresan de manera irregular a territorio español - Foto: EFE
Migración ilegal

La migración irregular en territorio español desata diferencias entre España e Italia

Neymar Junior, convocado por Brasil al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Neymar Jr

Jugadores de equipo venezolano dejaron a Neymar hasta sin su pantalón corto tras partido en Copa Sudamericana

Balón Mundial - EFE
Mundial 2026

Futbolista que enfrentó a selección sudamericana en el Mundial habría dado positivo para cocaína tras el torneo

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

El indignante llamado a la calma de Diosdado Cabello tras terremotos en Venezuela

Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: Reuters / Captura de Maduro - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

Esta es la fecha en la que se realizará la próxima audiencia contra Maduro y Cilia Flores: juez tendrá decisión clave sobre el futuro del caso

Harry Kane y Erling Haaland | Foto: AFP
Harry Kane

¿Le quiere trabajar la mente? Harry Kane sorprende al llamar "maquina" a Erling Haaland antes de su enfrentamiento por cuartos de final del Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023