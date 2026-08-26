El nuevo choque entre la administración Trump y el régimen de Irán por el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump y el régimen de Irán chocan sobre quién controla el estrecho de Ormuz. Por un lado, Trump asegura que es Estados Unidos el que mantiene el dominio sobre este paso clave para el comercio del petróleo a nivel mundial y por el otro, el régimen Ayatolá anunció un pacto con Omán para abrir un corredor de navegación temporal por el paso estratégico.