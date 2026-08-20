Ataque con drones y ráfagas de fusil contra estación de Policía en Norosí en Colombia dejó nueve uniformados heridos: más de 300 niños se encontraban a unos 100 metros del lugar

La estación de Policía de Norosí, en el sur de Bolívar, fue blanco de un ataque armado durante la tarde del miércoles 19 de agosto, en una acción que combinó drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil contra las instalaciones de la Fuerza Pública.

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De acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades, nueve policías resultaron heridos y fueron evacuados para recibir atención médica especializada en un centro asistencial de Aguachica, Cesar. La cifra de uniformados lesionados fue actualizada progresivamente, pues inicialmente se habían reportado seis y, posteriormente, siete afectados.

El Ministerio de Defensa condenó el ataque y señaló al ELN como responsable de la acción, al considerar que se trató de una retaliación por las operaciones que adelanta la Fuerza Pública en la región. La cartera aseguró que los policías reaccionaron para repeler la agresión y que, tras el hecho, fueron desplegadas capacidades aéreas, terrestres y de inteligencia con el objetivo de ubicar y llevar ante la justicia a los responsables.

Asimismo, la situación generó preocupación debido a la cercanía de una institución educativa con la estación de Policía. Según reportes conocidos este jueves, el colegio se encuentra aproximadamente a 100 metros del lugar del ataque y más de 300 niños se encontraban en sus instalaciones durante la jornada académica. La reacción de docentes y directivos permitió resguardar a los estudiantes, mientras que, posteriormente, las clases fueron suspendidas ante el riesgo para la comunidad educativa.

Del mismo modo, tras el ataque, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa para reforzar la presencia de la Fuerza Pública en la zona y recuperar el control territorial. El mandatario departamental advirtió sobre el fortalecimiento de los grupos armados ilegales en el sur del departamento.

Cabe resaltar que el ataque en Norosí ocurre después de otro hecho similar registrado el 14 de julio en Arenal del Sur, también en Bolívar, donde tres policías resultaron heridos en un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación policial. Ese hecho fue atribuido al ELN.

Finalmente, las autoridades mantienen las operaciones en la zona y avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y ubicar a los responsables.